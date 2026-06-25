Лавров назвал условие проведения контактов России с ЕС

Россия готова будет провести контакты с представителями Европейского союза и выслушать их в том случае, если в сообществе появится конструктивная позиция. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая на международном научно-экспертном форуме "Примаковские чтения".

Россия готова будет провести контакты с представителями Европейского союза и выслушать их в том случае, если в сообществе появится конструктивная позиция. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая на международном научно-экспертном форуме "Примаковские чтения".

"Если у Европы вдруг появится что-то действительно конструктивное, все-таки там сегодня какие-то новые люди к власти приходят в некоторых странах, то, наверное, мы будем готовы послушать и, когда послушаем, будем делать вывод, годится это или не годится", - отметил он.

"Но полагаться - в какой-либо части нашей внешней политики, с точки зрения достижения целей развития и укрепления международных позиций России - хоть в чем-то на обещания или ожидания Европы мы уже просто не имеем права", - указал глава российской дипломатии.