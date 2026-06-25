ВС РФ ударили за сутки по центру беспилотных систем сил специальных операций ВСУ

Российские войска нанесли удар за минувшие сутки по центру беспилотных систем сил специальных операций Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также пунктам временной дислокации формирований ВСУ и иностранных наемников в 143 районах. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС .

Российские войска нанесли удар за минувшие сутки по центру беспилотных систем сил специальных операций Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также пунктам временной дислокации формирований ВСУ и иностранных наемников в 143 районах. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, артиллерией и ракетными войсками группировок войск Вооруженных сил РФ также было нанесено поражение объектам транспортной и топливно-энергетической инфраструктуры Украины, хранилищам горючего и складам боеприпасов, используемым ВСУ, цехам производства, а также хранения БПЛА дальнего действия и местам их запуска, указали в МО РФ.