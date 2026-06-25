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РПЦ запустит единую платформу для оказания помощи нуждающимся
РПЦ запустит единую платформу для оказания помощи нуждающимся РПЦ запустит единую платформу для оказания помощи нуждающимся

Синодальный отдел по церковной благотворительности и социальному служению Русской православной церкви инициировал проект, в рамках которого будет функционировать единая технологичная платформа для оказания помощи людям в трудной жизненной ситуации. Соответствующее сообщение размещено на сайте Московской епархии РПЦ.

Синодальный отдел по церковной благотворительности и социальному служению Русской православной церкви инициировал проект, в рамках которого будет функционировать единая технологичная платформа для оказания помощи людям в трудной жизненной ситуации. Соответствующее сообщение размещено на сайте Московской епархии РПЦ.

"В рамках проекта будет создана единая технологичная платформа, которая объединит и операторов горячей линии 8-800-70-70-222, которые принимают просьбы о помощи, и приходских социальных работников, которые оказывают помощь людям, и специалистов Синодального отдела по благотворительности, которые сопровождают весь процесс", - пояснил руководитель проекта диакон Игорь Куликов.

Ожидается, что благодаря проекту непосредственную помощь получат по меньшей мере 7 тыс. нуждающихся минимум на 14 млн рублей.

Проект нацелен на выстраивание в приходах Русской Православной Церкви системной и структурной работы с людьми, попавшими в трудную жизненную ситуацию и обратившимися за помощью в храм, следует из сообщения. 

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Не вижу оснований
отходить от
стамбульских
договоренностей
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