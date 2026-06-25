В мире будет только усиливаться понимание о падении репутации доллара. Такое мнение выразил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе Международного научно-экспертного форума "Примаковские чтения".
Песков: договоренностей о продолжении переговоров Украиной нет
24 июня 2026 / 12:49
Ультиматум Зеленского – это хитрый политический ход. Мнение
24 июня 2026 / 12:40
Политолог Шаповалов: коллективного Запада больше нет
24 июня 2026 / 12:33
Экономика
Лавров считает, что в мире будет расти понимание о падении репутации доллара
24 июня 2026 / 18:15
© Сергей Фадеичев/ ТАСС
В мире будет только усиливаться понимание о падении репутации доллара. Такое мнение выразил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе Международного научно-экспертного форума "Примаковские чтения".
"Понимание падения репутации доллара, да и других мировых валют, которые используются в качестве инструмента экономической финансовой войны, это понимание, разумеется, будет укрепляться", - отметил глава российской дипломатии.
Он обратил внимание на заявление президента США Дональда Трампа о необходимости разморозить активы Ирана, иначе доверие к американской валюте будет подорвано. "Тот же принцип можно применить ко всем остальным огромным резервам и средствам других стран, которые заморожены на Западе", - указал министр.
Также по теме:
24.06.2026 19:58Цена нефти Brent впервые с 27 февраля опустилась ниже $74
24.06.2026 14:45Маск после практически двух недель утратил статус триллионера
24.06.2026 13:59Цена нефти Brent на ICE впервые со 2 марта опустилась ниже $76
24.06.2026 11:58Российский рынок акций на открытии торгов снижается
24.06.2026 11:20Цена золота на Comex впервые с 11 июня опускалась ниже $4 100
23.06.2026 14:46Курс доллара на межбанке впервые с 6 мая поднялся выше 75 рублей
23.06.2026 11:58Российский рынок акций снижается на открытии торгов
22.06.2026 19:59Цена нефти Brent опускалась более чем на 4%
22.06.2026 15:59Bloomberg: экспорт иранской нефти через Ормуз достиг максимума
22.06.2026 14:15Курс доллара на межбанке впервые с 5 июня поднялся выше 74 рублей
Актуально