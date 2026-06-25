Лавров считает, что в мире будет расти понимание о падении репутации доллара

В мире будет только усиливаться понимание о падении репутации доллара. Такое мнение выразил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе Международного научно-экспертного форума "Примаковские чтения".

В мире будет только усиливаться понимание о падении репутации доллара. Такое мнение выразил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе Международного научно-экспертного форума "Примаковские чтения".

"Понимание падения репутации доллара, да и других мировых валют, которые используются в качестве инструмента экономической финансовой войны, это понимание, разумеется, будет укрепляться", - отметил глава российской дипломатии.

Он обратил внимание на заявление президента США Дональда Трампа о необходимости разморозить активы Ирана, иначе доверие к американской валюте будет подорвано. "Тот же принцип можно применить ко всем остальным огромным резервам и средствам других стран, которые заморожены на Западе", - указал министр.