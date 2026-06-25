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Need To Know: в Словакии обнаружили древнюю могилу с 77 обезглавленными скелетами
Need To Know: в Словакии обнаружили древнюю могилу с 77 обезглавленными скелетами Need To Know: в Словакии обнаружили древнюю могилу с 77 обезглавленными скелетами

Археологи в Словакии нашли захоронение возрастом порядка 7 тыс. лет, в котором находились 77 обезглавленных скелетов. Об этом информировал портал Need To Know.

Археологи в Словакии нашли захоронение возрастом порядка 7 тыс. лет, в котором находились 77 обезглавленных скелетов. Об этом информировал портал Need To Know.

По его данным, существовавшее на месте обнаружения захоронения поселение датируется периодом примерно с 5250 по 4950 год до нашей эры. Могила расположена на территории неолитического поселения Врабле-Вельке-Легемби на юго-западе Словакии.

Поселение, предположительно, могло насчитывать около 313 домов. Раскопки на месте ведутся с 2012 года, первые человеческие останки были найдены в 2016 и 2017 годах. Изначально, по оценкам ученых, было обнаружено 37 скелетов, но теперь их число возросло по меньшей мере до 77 обезглавленных и одного целого скелета.

Ученые проводят дальнейшие исследования, в том числе анализ ДНК, изотопный анализ и детальное изучение костей. Исследования могли бы помочь установить возраст, пол, происхождение, рацион и возможные родственные связи погибших, пишет издание. 

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Не вижу оснований
отходить от
стамбульских
договоренностей
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