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В Анапе для жителей и туристов открыты 84 пляжа
В Анапе для жителей и туристов открыты 84 пляжа В Анапе для жителей и туристов открыты 84 пляжа

Для жителей и туристов Анапы в летний сезон доступны 84 пляжные территории. Об этом заявили в оперштабе Краснодарского края, передает ТАСС.

Для жителей и туристов Анапы в летний сезон доступны 84 пляжные территории. Об этом заявили в оперштабе Краснодарского края, передает ТАСС.

"В Анапе для жителей и туристов доступны 84 пляжа. На них завершили все работы по восстановлению береговой линии", - сказано в сообщении.

Уточняется, что в среду открыли еще один участок - от детского санатория "Бимлюк" до санатория "Рябинушка" протяженностью 3,5 км. Всего на курорте открыли 8 км песчаных и все галечные пляжи.

Работы по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов при крушении танкеров в Керченском проливе продолжаются. Выполняется отсыпка дополнительного слоя чистого песка на пляжах Анапы. Роспотребнадзор контролирует проводимые работы. Вместе с тем осуществляется мониторинг акватории Черного моря, а также побережья Краснодарского края и Республики Крым. Новых случаев выбросов нефтепродуктов не выявлено. 

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Политолог Шаповалов: коллективного Запада больше нет
Не вижу оснований
отходить от
стамбульских
договоренностей
Владимир Путин
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