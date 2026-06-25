Суточные потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне специальной военной операции (СВО) составили более 1 455 военнослужащих. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.
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Безопасность
Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили более 1 455 военных
24 июня 2026 / 18:57
© Алексей Коновалов/ ТАСС
Суточные потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне специальной военной операции (СВО) составили более 1 455 военнослужащих. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.
Уточняется, что потери противника в зоне ответственности группировки войск "Север" составили более 215 человек, от действий группировок "Запад" - свыше 210, "Южная" - до 205, "Центр" - более 310, на направлении "Восток" - до 465 и "Днепр" - до 50 военных.
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