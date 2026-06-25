Иранский кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
25 июня 2026 / 00:32
КОТИРОВКИ
USD
25/06
74.7738
EUR
25/06
85.1823
Новости часа
Путин: авиатехника России по многим позициям превзошла аналоги на Западе Мендель обвинила Зеленского в извлечении выгоды из конфликта на Украине
Москва
25 июня 2026 / 00:32
Котировки
USD
25/06
currency
74.7738
0.0000
EUR
25/06
currency
85.1823
0.0000
Песков: договоренностей о продолжении переговоров Украиной нет
Песков: договоренностей о продолжении переговоров Украиной нет
24 июня 2026 / 12:49
Ультиматум Зеленского – это хитрый политический ход. Мнение
Ультиматум Зеленского – это хитрый политический ход. Мнение
24 июня 2026 / 12:40
Политолог Шаповалов: коллективного Запада больше нет
Политолог Шаповалов: коллективного Запада больше нет
24 июня 2026 / 12:33
Не вижу оснований
отходить от
стамбульских
договоренностей
Владимир Путин
Все интервью
/ Россия / Интеграция / Многополярный мир / БРИКС
Интеграция
Лавров отметил, что желающих присоединиться к БРИКС много
Лавров отметил, что желающих присоединиться к БРИКС много Лавров отметил, что желающих присоединиться к БРИКС много

Многие страны сегодня стремятся войти в состав БРИКС. На это обратил внимание министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на международном научно-экспертном форуме "Примаковские чтения".

Многие страны сегодня стремятся войти в состав БРИКС. На это обратил внимание министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на международном научно-экспертном форуме "Примаковские чтения".

"Действительно, много желающих присоединиться. Это уже нас вдохновляет", - указал он.

"БРИКС будет искать форматы сначала партнерского взаимодействия, а потом настанет время очередного расширения БРИКС", - отметил Лавров.

В объединении в 2026 году председательствует Индия. В сентябре в Нью-Дели пройдет саммит БРИКС.

Группа БРИКС была основана в 2006 году, в 2011 году к первоначальному составу (Бразилия, Россия, Индия и Китай) присоединилась ЮАР. С начала 2024 года полноправными участниками группы стали Египет, Иран, ОАЭ и Эфиопия. 6 января прошлого года к БРИКС присоединилась Индонезия.

С начала 2026 года статус партнеров группы официально получили Белоруссия, Боливия, Казахстан, Куба, Малайзия, Таиланд, Уганда и Узбекистан, а 17 января - Нигерия.

  • new_top
Также по теме:
23.06.2026 14:59
Кабмин Литвы принял решение уйти в отставку
22.06.2026 19:17
Правящая партия Турции назвала Эрдогана своим кандидатом на выборах
22.06.2026 10:38
МИД РФ: новому генсеку ООН предстоит устранить ошибки команды Гутерриша
18.06.2026 10:20
Шойгу отметил, что заказчики "цветных революций" готовы к террору
17.06.2026 20:58
Трамп усомнился, что отказ от формата G8 с участием России был хорошей идеей
17.06.2026 10:19
Мишустин заявил, что мировая экономика начала перестраиваться
15.06.2026 10:59
Во Франции открывается саммит Группы семи
10.06.2026 12:45
Моди установил рекорд по пребыванию на посту премьера Индии
10.06.2026 10:20
Лавров отметил, что сплоченность АСЕАН является основой устойчивости к вызовам
09.06.2026 19:45
Небензя назвал пять кандидатов на пост генерального секретаря ООН
Песков: договоренностей о продолжении переговоров Украиной нет
Песков: договоренностей о продолжении переговоров Украиной нет
Ультиматум Зеленского – это хитрый политический ход. Мнение
Ультиматум Зеленского – это хитрый политический ход. Мнение
Политолог Шаповалов: коллективного Запада больше нет
Политолог Шаповалов: коллективного Запада больше нет
Не вижу оснований
отходить от
стамбульских
договоренностей
Владимир Путин
Все интервью
21:34
Путин: авиатехника России по многим позициям превзошла аналоги на Западе
21:16
Мендель обвинила Зеленского в извлечении выгоды из конфликта на Украине
20:59
ČTK: президент Чехии нацелен принять участие в саммите НАТО
20:46
Путин: России удалось полностью импортозаместить всю авиатехнику
20:30
Туск заявил о намерении сказать "пару крепких слов" на конференции в Гданьске
20:15
Путин: Россия входит в четверку государств, способных самостоятельно делать авиадвигатели
19:58
Цена нефти Brent впервые с 27 февраля опустилась ниже $74
19:45
Медведев отметил, что истечение полномочий Зеленского лишает его иммунитетов
19:32
Тегеран назвал условие для обсуждения доступа МАГАТЭ к ядерным объектам
19:14
Лавров отметил, что желающих присоединиться к БРИКС много
Все новости
Актуально
Иранский кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО