Лавров отметил, что желающих присоединиться к БРИКС много

Многие страны сегодня стремятся войти в состав БРИКС. На это обратил внимание министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на международном научно-экспертном форуме "Примаковские чтения".

Многие страны сегодня стремятся войти в состав БРИКС. На это обратил внимание министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на международном научно-экспертном форуме "Примаковские чтения".

"Действительно, много желающих присоединиться. Это уже нас вдохновляет", - указал он.

"БРИКС будет искать форматы сначала партнерского взаимодействия, а потом настанет время очередного расширения БРИКС", - отметил Лавров.

В объединении в 2026 году председательствует Индия. В сентябре в Нью-Дели пройдет саммит БРИКС.

Группа БРИКС была основана в 2006 году, в 2011 году к первоначальному составу (Бразилия, Россия, Индия и Китай) присоединилась ЮАР. С начала 2024 года полноправными участниками группы стали Египет, Иран, ОАЭ и Эфиопия. 6 января прошлого года к БРИКС присоединилась Индонезия.

С начала 2026 года статус партнеров группы официально получили Белоруссия, Боливия, Казахстан, Куба, Малайзия, Таиланд, Уганда и Узбекистан, а 17 января - Нигерия.