Тегеран назвал условие для обсуждения доступа МАГАТЭ к ядерным объектам

Руководство Ирана будет готово обсуждать доступ инспекторов МАГАТЭ к поврежденным в ходе военных действий ядерным объектам только после полной отмены санкций и выполнения США своих обязательств по меморандуму. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел исламской республики Казем Гарибабади.

Руководство Ирана будет готово обсуждать доступ инспекторов МАГАТЭ к поврежденным в ходе военных действий ядерным объектам только после полной отмены санкций и выполнения США своих обязательств по меморандуму. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел исламской республики Казем Гарибабади.

"Не существует никаких планов по предоставлению доступа к объектам, подвергшимся атакам, и к ядерным материалам. Эти вопросы будут обсуждаться и решаться только в рамках окончательного соглашения и только после того, как другая сторона сделает практические шаги по полной отмене всех санкций и выполнению других обязательств", - указал он в соцсети Х.

В середине текущего месяца Тегеран и Вашингтон подписали меморандум о взаимопонимании, подразумевающий немедленное прекращение боевых действий на всех фронтах, включая Ливан. 21 июня в швейцарском Бюргенштоке прошли переговоры США и Ирана при посредничестве Катара и Пакистана по реализации меморандума.

Позднее президент США Дональд Трамп пригрозил отменить дальнейшие встречи американских должностных лиц с иранскими коллегами, если между сторонами не будет согласия насчет возвращения в Иран инспекторов МАГАТЭ.