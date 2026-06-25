Полномочия Владимира Зеленского давно истекли, и в соответствии с нормами международного права это лишает его каких-либо иммунитетов. На этом акцентировал внимание заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в ходе Петербургского международного юридического форума.
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Политика
Медведев отметил, что истечение полномочий Зеленского лишает его иммунитетов
24 июня 2026 / 19:45
© Петр Ковалев/ ТАСС
Полномочия Владимира Зеленского давно истекли, и в соответствии с нормами международного права это лишает его каких-либо иммунитетов. На этом акцентировал внимание заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в ходе Петербургского международного юридического форума.
Российский политик отметил, что на Украине был нарушен процесс волеизъявления, а высший государственный пост занимает человек, полномочия которого истекли.
"Кресло президента узурпировал деятель, полномочия которого давно истекли, и в соответствии с нормами международного права этот факт лишает его каких-либо иммунитетов", - подчеркнул Медведев.
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