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Медведев отметил, что истечение полномочий Зеленского лишает его иммунитетов
Медведев отметил, что истечение полномочий Зеленского лишает его иммунитетов Медведев отметил, что истечение полномочий Зеленского лишает его иммунитетов

Полномочия Владимира Зеленского давно истекли, и в соответствии с нормами международного права это лишает его каких-либо иммунитетов. На этом акцентировал внимание заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в ходе Петербургского международного юридического форума.

Полномочия Владимира Зеленского давно истекли, и в соответствии с нормами международного права это лишает его каких-либо иммунитетов. На этом акцентировал внимание заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в ходе Петербургского международного юридического форума.

Российский политик отметил, что на Украине был нарушен процесс волеизъявления, а высший государственный пост занимает человек, полномочия которого истекли.

"Кресло президента узурпировал деятель, полномочия которого давно истекли, и в соответствии с нормами международного права этот факт лишает его каких-либо иммунитетов", - подчеркнул Медведев.

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Политолог Шаповалов: коллективного Запада больше нет
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отходить от
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договоренностей
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