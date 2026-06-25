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Экономика
Цена нефти Brent впервые с 27 февраля опустилась ниже $74
Цена нефти Brent впервые с 27 февраля опустилась ниже $74 Цена нефти Brent впервые с 27 февраля опустилась ниже $74

Цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2026 года на бирже ICE в Лондоне опустилась ниже $74 за баррель впервые с 27 февраля текущего года.

Цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2026 года на бирже ICE в Лондоне опустилась ниже $74 за баррель впервые с 27 февраля текущего года.

По состоянию на 16:03 мск, стоимость нефти Brent снижалась на 4,07% и торговалась на уровне $73,94 за баррель.

К 16:11 мск цена Brent находилась на отметке в $73,97 за баррель (-4,03%). Вместе с тем стоимость фьючерса на нефть сорта WTI с поставкой в августе 2026 года снижалась на 3,8% и составляла $70,43 за баррель.

Ранее цена Brent опустилась ниже $75 за баррель впервые с 27 февраля 2026 года. 

На 14:47 мск, стоимость Brent снижалась на 2,84%, до $74,89 за баррель.

К 14:52 мск цена Brent находилась на уровне $74,85 за баррель (-2,89%), а стоимость фьючерса на нефть WTI с поставкой в августе этого года опускалась на 2,83% и составляла $71,14 за баррель, свидетельствуют данные площадки.

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