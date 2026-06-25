Путин: Россия входит в четверку государств, способных самостоятельно делать авиадвигатели

В российской авиаотрасли нужно все делать быстрее и масштабнее. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания по развитию отечественной авиации.

В российской авиаотрасли нужно все делать быстрее и масштабнее. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания по развитию отечественной авиации.

Он обратил внимание, Россия входит в четверку стран, способных обеспечить весь производственный цикл по выпуску авиационных двигателей.

"Очень бы хотелось, чтобы это все было быстрее и масштабнее", - подчеркнул глава государства.