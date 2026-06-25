В российской авиаотрасли нужно все делать быстрее и масштабнее. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания по развитию отечественной авиации.
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Технологии
Путин: Россия входит в четверку государств, способных самостоятельно делать авиадвигатели
24 июня 2026 / 20:15
© Александр Щербак/ ТАСС
В российской авиаотрасли нужно все делать быстрее и масштабнее. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания по развитию отечественной авиации.
Он обратил внимание, Россия входит в четверку стран, способных обеспечить весь производственный цикл по выпуску авиационных двигателей.
"Очень бы хотелось, чтобы это все было быстрее и масштабнее", - подчеркнул глава государства.
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