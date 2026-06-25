Туск заявил о намерении сказать "пару крепких слов" на конференции в Гданьске

Премьер-министр Дональд Туск заявил о намерении произнести на конференции в Гданьске "пару крепких слов" о "неадекватно реагирующих на различия в сложной истории" политиках в присутствии его украинской коллеги Юлии Свириденко.

Премьер-министр Дональд Туск заявил о намерении произнести на конференции в Гданьске "пару крепких слов" о "неадекватно реагирующих на различия в сложной истории" политиках в присутствии его украинской коллеги Юлии Свириденко.

"Наверняка завтра появится возможность сказать несколько крепких и горьких слов в адрес политиков, неадекватно реагирующих на различия, обусловленные сложной историей. Я также хотел бы сказать об этом совершенно открыто в присутствии украинского премьера", - отметил политик в ходе пресс-конференции, передает телеканал TVP Info.

Во вторник Свириденко заявила, что она, а не Владимир Зеленский, возглавит украинскую делегацию на конференции в Гданьске. Участие Зеленского в этой конференции оказалось под вопросом ввиду возникшей напряженностью в польско-украинских отношениях. 26 мая Зеленский присвоил Отдельному центру специальных операций "Север" Сил специальных операций ВСУ имя "героев УПА" (Украинская повстанческая армия, признана экстремистской и запрещена в РФ). Это решение повлекло за собой массовое возмущение в Польше.

19 июня президент Польши Кароль Навроцкий объявил о решении лишить Зеленского высшей государственной награды республики - ордена Белого орла.