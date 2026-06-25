Путин: России удалось полностью импортозаместить всю авиатехнику

России в условиях санкционного давления удалось полностью импортозаместить всю авиационную технику. На это обратил внимание президент РФ Владимир Путин в ходе совещания по развитию отечественной авиации.

России в условиях санкционного давления удалось полностью импортозаместить всю авиационную технику. На это обратил внимание президент РФ Владимир Путин в ходе совещания по развитию отечественной авиации.

"В силу большого количества причин, в первую очередь, санкционного давления, у нас ситуация изменилась, и Россия была вынуждена, но оказалась в состоянии полностью все импортозаместить", - отметил он.

Путин подчеркнул, что способность самостоятельно создавать всю линейку военных и гражданских самолетов является одним из ключевых показателей технического, научного, индустриального суверенитета страны.

"Немногие страны обладают такими уникальными компетенциями, Россия в их числе. Даже высокоразвитые страны с хорошими традициями, с хорошими показателями авиастроения все-таки пользуются такой серьезной международной кооперацией", - указал он.