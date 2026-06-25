ČTK: президент Чехии нацелен принять участие в саммите НАТО

Президент Чехии Петр Павел нацелен принять участие в предстоящем саммите НАТО в Анкаре после отказа правительства страны включить его в состав делегации, сообщает информагентство ČTK .

Президент Чехии Петр Павел нацелен принять участие в предстоящем саммите НАТО в Анкаре после отказа правительства страны включить его в состав делегации, сообщает информагентство ČTK.

Состав делегации был оглашен кабинетом министров 22 июня. Павел после этого направил апелляцию в Конституционный суд Чехии. По данным агентства, президент ходатайствует о вынесении судом предварительного определения о разграничении полномочий между ним и правительством так, чтобы он смог направиться в турецкую столицу. При этом окончательный вердикт могут вынести после саммита НАТО, проведение которого намечено на 7 и 8 июля.

Вместе с тем премьер-министр Чехии Андрей Бабиш охарактеризовал поведение главы государства как смехотворное. По его мнению, Павел ведет предвыборную кампанию ради повторного переизбрания президентом, очередные всенародные выборы которого должны пройти в 2028 году.

Чешскую делегацию на саммите НАТО, состав которой утвердил кабмин, возглавит Бабиш. Кроме того, в Анкару направятся вице-премьер и глава МИД республики Петр Мацинка, а также министр обороны Яромир Зуна.