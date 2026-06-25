Владимир Зеленский извлекает выгоду из конфликта на Украине. Соответствующую точку зрения изложила его бывшая пресс-секретарь Юлия Мендель.
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Политика
Мендель обвинила Зеленского в извлечении выгоды из конфликта на Украине
24 июня 2026 / 21:16
© Lina Reshetnyk/ Shutterstock/ FOTODOM/ТАСС
Владимир Зеленский извлекает выгоду из конфликта на Украине. Соответствующую точку зрения изложила его бывшая пресс-секретарь Юлия Мендель.
"Зеленский превратил эту войну в норму. Он извлекает из нее политическую и финансовую выгоду, оставаясь у власти ценой рек украинской крови. Это не просто политический провал - это деградация самого человечества", - указала она в соцсети Х.
Мендель считает, что такая ситуация привела к крупным проблемам в стране. "Тысячи погибших, разрушенная экономика, уничтоженная демократия, серьезные демографические и гуманитарные кризисы, эрозия меритократии и рыночной экономики, рост влиятельного военного лобби и коррупция в невообразимых масштабах", - подчеркнула она.
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