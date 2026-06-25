Мендель обвинила Зеленского в извлечении выгоды из конфликта на Украине

Владимир Зеленский извлекает выгоду из конфликта на Украине. Соответствующую точку зрения изложила его бывшая пресс-секретарь Юлия Мендель.

Владимир Зеленский извлекает выгоду из конфликта на Украине. Соответствующую точку зрения изложила его бывшая пресс-секретарь Юлия Мендель.

"Зеленский превратил эту войну в норму. Он извлекает из нее политическую и финансовую выгоду, оставаясь у власти ценой рек украинской крови. Это не просто политический провал - это деградация самого человечества", - указала она в соцсети Х.

Мендель считает, что такая ситуация привела к крупным проблемам в стране. "Тысячи погибших, разрушенная экономика, уничтоженная демократия, серьезные демографические и гуманитарные кризисы, эрозия меритократии и рыночной экономики, рост влиятельного военного лобби и коррупция в невообразимых масштабах", - подчеркнула она.