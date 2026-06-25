Иранский кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
25 июня 2026 / 00:33
КОТИРОВКИ
USD
25/06
74.7738
EUR
25/06
85.1823
Новости часа
Путин: авиатехника России по многим позициям превзошла аналоги на Западе Мендель обвинила Зеленского в извлечении выгоды из конфликта на Украине
Москва
25 июня 2026 / 00:33
Котировки
USD
25/06
currency
74.7738
0.0000
EUR
25/06
currency
85.1823
0.0000
Песков: договоренностей о продолжении переговоров Украиной нет
Песков: договоренностей о продолжении переговоров Украиной нет
24 июня 2026 / 12:49
Ультиматум Зеленского – это хитрый политический ход. Мнение
Ультиматум Зеленского – это хитрый политический ход. Мнение
24 июня 2026 / 12:40
Политолог Шаповалов: коллективного Запада больше нет
Политолог Шаповалов: коллективного Запада больше нет
24 июня 2026 / 12:33
Не вижу оснований
отходить от
стамбульских
договоренностей
Владимир Путин
Все интервью
/ Ближнее зарубежье / Политика / Украина сегодня / Кризис на Украине
Политика
Мендель обвинила Зеленского в извлечении выгоды из конфликта на Украине
Мендель обвинила Зеленского в извлечении выгоды из конфликта на Украине Мендель обвинила Зеленского в извлечении выгоды из конфликта на Украине

Владимир Зеленский извлекает выгоду из конфликта на Украине. Соответствующую точку зрения изложила его бывшая пресс-секретарь Юлия Мендель.

Владимир Зеленский извлекает выгоду из конфликта на Украине. Соответствующую точку зрения изложила его бывшая пресс-секретарь Юлия Мендель.

"Зеленский превратил эту войну в норму. Он извлекает из нее политическую и финансовую выгоду, оставаясь у власти ценой рек украинской крови. Это не просто политический провал - это деградация самого человечества", - указала она в соцсети Х.

Мендель считает, что такая ситуация привела к крупным проблемам в стране. "Тысячи погибших, разрушенная экономика, уничтоженная демократия, серьезные демографические и гуманитарные кризисы, эрозия меритократии и рыночной экономики, рост влиятельного военного лобби и коррупция в невообразимых масштабах", - подчеркнула она. 

  • new_top
Также по теме:
24.06.2026 19:45
Медведев отметил, что истечение полномочий Зеленского лишает его иммунитетов
24.06.2026 18:57
Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили более 1 455 военных
24.06.2026 17:45
ВС РФ ударили за сутки по центру беспилотных систем сил специальных операций ВСУ
24.06.2026 15:45
Российские силы ПВО за сутки нейтрализовали 584 беспилотника ВСУ
24.06.2026 13:44
Песков: ситуация на фронте вскоре станет для ВСУ необратимой
24.06.2026 13:17
Российские ВС установили контроль над Иволжанским в Сумской области
24.06.2026 11:41
Песков заявил, что атаки Киева обнажают его нацистскую сущность
23.06.2026 20:44
Путин дал поручение свести к нулю последствия атак ВСУ
23.06.2026 19:31
Туск констатировал рост антиукраинских настроений в Польше
23.06.2026 18:13
Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили около 1 295 военных
Песков: договоренностей о продолжении переговоров Украиной нет
Песков: договоренностей о продолжении переговоров Украиной нет
Ультиматум Зеленского – это хитрый политический ход. Мнение
Ультиматум Зеленского – это хитрый политический ход. Мнение
Политолог Шаповалов: коллективного Запада больше нет
Политолог Шаповалов: коллективного Запада больше нет
Не вижу оснований
отходить от
стамбульских
договоренностей
Владимир Путин
Все интервью
21:34
Путин: авиатехника России по многим позициям превзошла аналоги на Западе
21:16
Мендель обвинила Зеленского в извлечении выгоды из конфликта на Украине
20:59
ČTK: президент Чехии нацелен принять участие в саммите НАТО
20:46
Путин: России удалось полностью импортозаместить всю авиатехнику
20:30
Туск заявил о намерении сказать "пару крепких слов" на конференции в Гданьске
20:15
Путин: Россия входит в четверку государств, способных самостоятельно делать авиадвигатели
19:58
Цена нефти Brent впервые с 27 февраля опустилась ниже $74
19:45
Медведев отметил, что истечение полномочий Зеленского лишает его иммунитетов
19:32
Тегеран назвал условие для обсуждения доступа МАГАТЭ к ядерным объектам
19:14
Лавров отметил, что желающих присоединиться к БРИКС много
Все новости
Актуально
Иранский кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО