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Технологии
Путин: авиатехника России по многим позициям превзошла аналоги на Западе
Путин: авиатехника России по многим позициям превзошла аналоги на Западе Путин: авиатехника России по многим позициям превзошла аналоги на Западе

Президент РФ Владимир Путин заявил, что российская авиационная техника по многим позициям превзошла иностранные аналоги.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что российская авиационная техника по многим позициям превзошла иностранные аналоги.

Россия по ряду направлений не только добилась того, что техника "не уступает лучшим мировым образцам", но и превысила западные показатели "по целому ряду компонентов", отметил он в ходе совещания по развитию отечественной авиации.

Путин также обратил внимание, что многие вещи создаются коллективами конструкторов и инженеров, средний возраст которых - 32-35 лет. Это имеет хорошие перспективы с точки зрения дальнейшего строительства, а также "укрепления наших инженерно-конструкторских школ", указал он.

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Политолог Шаповалов: коллективного Запада больше нет
Политолог Шаповалов: коллективного Запада больше нет
Не вижу оснований
отходить от
стамбульских
договоренностей
Владимир Путин
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21:34
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