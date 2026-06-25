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NYT: землетрясение в Венесуэле стало сильнейшим за 126 лет
NYT: землетрясение в Венесуэле стало сильнейшим за 126 лет NYT: землетрясение в Венесуэле стало сильнейшим за 126 лет

Произошедшее вечером 24 июня в Венесуэле землетрясение стало сильнейшим в стране с 1900 года. Об этом пишет газета The New York Times (NYT), ссылаясь на данные архива Геологической службы США.

Произошедшее вечером 24 июня в Венесуэле землетрясение стало сильнейшим в стране с 1900 года. Об этом пишет газета The New York Times (NYT), ссылаясь на данные архива Геологической службы США.

Магнитуда землетрясения в 1900 году составила 7,7. Оценка мощности была подготовлена на основе сообщений о разрушениях, поскольку нынешних технологий для измерения тогда не было. Жертвами удара стихии 126 лет назад в Каракасе стал 21 человек, 50 пострадали. По данным NYT от 18 ноября 1900 года, были разрушены порядка 300 домов, многие граждане были вынуждены жить в палатках. На крышах церквей сломались шпили, повреждения получили правительственные здания и здание университета, указывает издание.

В Венесуэле в среду вечером произошли две серии подземных толчков магнитудой 7,2 и 7,5. Их эпицентры располагались в 10 км друг от друга в венесуэльском штате Яракуй. Как заявила уполномоченный президент страны Делси Родригес, не менее 32 человек погибли, 700 пострадали, десятки зданий были разрушены. 

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