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Лукашенко считает, что народы России, Белоруссии и Украины рано или поздно будут вместе
Лукашенко считает, что народы России, Белоруссии и Украины рано или поздно будут вместе Лукашенко считает, что народы России, Белоруссии и Украины рано или поздно будут вместе

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отметил, что недавно передавал представителям Владимира Зеленского, что рано или поздно народы России, Белоруссии и Украины будут вместе.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отметил, что недавно передавал представителям Владимира Зеленского, что рано или поздно народы России, Белоруссии и Украины будут вместе.

"Я уверен и говорил недавно представителям Зеленского, что наши народы будут вместе, рано или поздно мы будем все равно вместе, а как иначе", - указал он на встрече с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко, сообщает ТАСС.

"Пройдет время, мы голову в порядок приведем и наладим отношения. В этом плане вы можете на Беларусь рассчитывать", - отметил Лукашенко.

По его словам, "Россия и Беларусь - это общее Отечество". "Не мы с вами виноваты, что тут два государства образовались. Но это очень дружеские, братские государства, и я думаю, что нет той силы, что могла бы разрушить это единство", - подчеркнул белорусский лидер.

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