Shafaq News: Ирак изучает возможность выхода из ОПЕК

Власти Ирака прорабатывают возможность выхода страны из Организации стран - экспортеров нефти (ОПЕК), если та отклонит предложение Багдада увеличить его квоту на добычу нефти. Об этом информировало агентство Shafaq News , ссылаясь на источники в иракском правительстве.

Власти Ирака прорабатывают возможность выхода страны из Организации стран - экспортеров нефти (ОПЕК), если та отклонит предложение Багдада увеличить его квоту на добычу нефти. Об этом информировало агентство Shafaq News, ссылаясь на источники в иракском правительстве.

Как отмечается, идея выйти из ОПЕК встраивается в более широкий план Ирака по наращиванию экспорта нефти и компенсации потерь, понесенных страной ввиду конфликта США и Ирана. По утверждению источников, правительство Ирака изучает возможные последствия превышения установленного ОПЕК лимита добычи нефти.

Согласно данным источников, "любое решение об увеличении производства нефти или выходе из ОПЕК", по всей вероятности, будет принято после намеченного на середину июля визита премьер-министра Ирака Али аз-Зейди в США.

Вместе с тем агентство обращает внимание, что Ирак является вторым по величине производителем нефти в ОПЕК. Продажа нефти обеспечивает порядка 90% государственных доходов. Большую часть этого энергоресурса Багдад экспортирует по морю, при этом около 95% проходит через Ормузский пролив, который был закрыт во время войны США и Израиля против Ирана.

ОАЭ вышли из ОПЕК и ОПЕК+, в которую входят 11 государств, включая Россию, 1 мая. Как заявлял гендиректор Национальной нефтяной компании Абу-Даби (ADNOC) Султан бен Ахмед аль-Джабер, это решение отвечает суверенным интересам государства и не направлено против других стран.