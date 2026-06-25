Президент РФ обсудил с Совбезом обеспечение внутренней безопасности

Президент РФ Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совбеза (СБ) обеспечение внутренней безопасности и отношения с ближайшими соседями.

Президент РФ Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совбеза (СБ) обеспечение внутренней безопасности и отношения с ближайшими соседями.

"У нас сегодня два вопроса. Один касается обеспечения внутренней безопасности, стабильности. А второй - развития наших отношений с ближайшими соседями", - отметил глава государства, открывая совещание.

Он предложил начать с вопросов внутренней повестки. "У нас два докладчика - директор ФСБ Бортников Александр Васильевич и глава МВД Владимир Александрович Колокольцев", - указал Путин.

На совещании также присутствовали премьер-министр Михаил Мишустин, председатель Госдумы Вячеслав Володин, зампред СБ РФ Дмитрий Медведев, руководитель администрации президента Антон Вайно, помощник президента Николай Патрушев, министр обороны Андрей Белоусов, глава МИД РФ Сергей Лавров, директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.