Политолог Шипилин: ультиматумом Минску Киев пытается поднять ставки

Ультиматум Украины Минску обусловлен тем, что Украине все труднее держать фронт. Киев перед выбором: либо проиграть и потерять все, либо повысить ставки в надежде на продолжение.

Ультиматум Украины Минску обусловлен тем, что Украине все труднее держать фронт. Киев перед выбором: либо проиграть и потерять все, либо повысить ставки в надежде на продолжение.

Конечно, Зеленский может рассчитывать на массированную медиаподдержку Запада. Если конфликт произойдет, все западные СМИ будут рассказывать, что это Белоруссия напала на Украину.

Украинский лидер заинтересован в том, чтобы война никогда не заканчивалась. Пока боевые действия продолжаются, он жив и зарабатывает деньги.

Расширение зоны конфликта на Белоруссию дают перспективу втянуть в противостояние страны НАТО. Едва ли ближайшие соседи Белоруссии – Польша и страны Прибалтики этого хотят, но они понимают, что могут стать первыми просто по географическому признаку.

Такое мнение высказал в видеоинтервью ИА "Инфорос" политический

аналитик Павел Шипилин. Полностью интервью эксперта можно посмотреть на канале "Инфорос" по адресу:

https://rutube.ru/video/1c9a8cc21a93c61323ebabf0d4196239/