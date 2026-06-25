Иран показал всем, как выглядит конец гегемонии США. Мнение

Неизвестно еще, чем и как закончится иранский конфликт, но репутация Америки уже потеряна безвозвратно. Трамп, который отказывался от сделки с Ираном теперь именно к ней и пришел, пройдя путь каких-то невероятных жертв и ценой американской репутации. Можно быть уверенным, что он боится обвинений именно в этом.

Неизвестно еще, чем и как закончится иранский конфликт, но репутация Америки уже потеряна безвозвратно. Трамп, который отказывался от сделки с Ираном теперь именно к ней и пришел, пройдя путь каких-то невероятных жертв и ценой американской репутации. Можно быть уверенным, что он боится обвинений именно в этом.

Теперь Иран является для России, и для многих других нормальных стран примером того, что, если Америка и не бумажный тигр, но ей точно можно успешно сопротивляться.

Еще одним важным моментом можно назвать то, что до войны в иранском обществе действительно было много недовольных режимом, а сейчас страна консолидировалась и объединилась.

После всего пережитого Иран не собирается сдаваться. Более того – он диктует США свои условия. Это совершенно новая история. Если год назад мы говорили о том, что гегемония США подходит к концу, то Иран показал всем, как именно выглядит конец гегемонии.

Такое мнение высказал в видеоинтервью ИА "Инфорос" политический

аналитик Павел Шипилин. Полностью интервью эксперта можно посмотреть на канале "Инфорос" по адресу:

https://rutube.ru/video/6ce7e8b858e8e9b2f4243fab974a3d7c/