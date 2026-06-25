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США начали выводить стратегические бомбардировщики из Великобритании
США начали выводить стратегические бомбардировщики из Великобритании США начали выводить стратегические бомбардировщики из Великобритании

США начали постепенно выводить с передовой авиабазы Фэрфорд в Великобритании свои стратегические бомбардировщики B-1B Lancer и B-52H Stratofortress, размещенные там для использования в ходе военной операции против Ирана, следует из данных британского портала Fairford Movements.

США начали постепенно выводить с передовой авиабазы Фэрфорд в Великобритании свои стратегические бомбардировщики B-1B Lancer и B-52H Stratofortress, размещенные там для использования в ходе военной операции против Ирана, следует из данных британского портала Fairford Movements.

По сравнению с концом прошлой недели на сегодняшний день на фоне подписания меморандума о взаимопонимании между Вашингтоном и Тегераном их количество на авиабазе сократилось с 24 до 18 самолетов.

При этом британские наблюдатели не исключают, что такая ситуация может быть связана с ротацией бомбардировщиков и на смену убывшим прибудут новые самолеты.

В настоящее время на авиабазе Фэрфорд размещены 11 тяжелых бомбардировщиков B-1B Lancer и семь B-52H Stratofortress. В ходе американской военной операции против Ирана самолеты этого типа использовались для нанесения ударов по наиболее важным иранским объектам, в частности, защищенным местам размещения, хранения и производства баллистических ракет и беспилотников.

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