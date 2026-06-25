«Дорога Трампа» как главный предвыборный проект Никола Пашиняна

Владимир Блинков, экономический обозреватель

Одним из ключевых элементов предвыборной программы Никола Пашиняна, обозначенной как «Армения - перекресток мира», стал проект строительства «Дороги Трампа» (TRIPP), известной еще как «Зангезурский коридор». Как заявлял Пашинян в результате осуществления проекта в ближайшее время откроется прямое железнодорожное сообщение Армении с Турцией и Азербайджаном, а также с Ираном через Нахичевань. «Я надеюсь, что этот новый шаг также укрепит четырехстороннее сотрудничество между Турцией, Арменией, Азербайджаном и Грузией и внесет значительный вклад в региональный мир и стабильность, принесет успех всем этим странам».

Железная дорога должна пройти по трассе ранее действовавшей советской магистрали, газопровод и линии электропередачи планируется проложить севернее, но точные маршруты пока не определены. По данным издания American Thinker «Дорога Трампа» через Армению призвана стать первым участком обширной транспортной сети, которую США планируют создать в Закавказье и Центральной Азии (ЦА). Цель – связать эти регионы с Америкой в противовес китайскому и российскому влиянию. Она станет первым камнем в основании обширной транспортной сети и экономических коридоров, призванных обеспечить контроль США за жизненно важными евразийскими цепочками поставок и, таким образом, ответом Вашингтона на китайскую инициативу «Один пояс - один путь».

Ранее ЦА и Южный Кавказ занимали периферийное положение во внешнеполитических приоритетах США. Но при нынешней администрации Трампа ситуация изменилась. США начали реализацию новой стратегии в Евразии, чтобы противостоять растущему влиянию Китая. Договоренность о строительстве дороги была достигнута на встрече Трампа с руководством Армении и Азербайджана 8 августа 2025 г. Позднее, для обеспечения доступа к критически важным цепочкам поставок и к сырьевым ресурсам ЦА, в ноябре 2025 г. Дональд Трамп пригласил лидеров пяти центральноазиатских государств в Белый дом и по результатам переговоров объявил об инвестиционном пакете в 20 млрд долл. для развития в регионе технологий и добычи важнейших полезных ископаемых. А TRIPP, в рамках реализации этой стратегии, должен обеспечить физический доступ США в ЦА через Турцию, Армению и Азербайджан. Именно поэтому запланированный к строительству 42–километровый участок дороги между Азербайджаном и его автономным эксклавом Нахичевань, проходящий через южную Армению, построят и будут охранять компании из США. Совместная американо-армянская компания TRIPP Development Company получит права на осуществление проекта на первоначальный срок в 49 лет с ожидаемым продлением еще на 50 лет. В ней за США закрепляется фактически полный контроль с долей в 74%. У Еревана будет миноритарный пакет в 26%, который может заметно уменьшиться в случае подключения к проекту третьих сторон. А вот доля США в течение 49 лет изменению не подлежит. Регулировать деятельность совместной компании станут по законам США и штата Нью-Йорк, а Ереван обязуется передать ей все исключительные права землепользования, застройки, максимально содействовать ее деятельности, выдавать лицензии, всякие разрешения и согласования. При этом коммерческая деятельность совместной и дочерних компаний под налогообложение в Армении подпадать не будет. Так что распоряжаться большей частью доходов станут американцы. И хотя Пашинян изо всех сил пытается представить этот план как спасительный для страны, представленные данные показывают, что Армения мало чего получит от его реализации, но попадет в зависимость от Вашингтона, который будет определять, как и на каких условиях реализуется проект.

Для реализации проекта американцы прилагают значительные усилия. 11 сентября 2025 г. представитель Госдепартамента США Брендан Ханрахан сообщил Еревану о выделении 145 млн долл. - первого транша на реализацию TRIPP, что подтверждает серьёзный настрой Вашингтона. Механизм реализации TRIPP был утвержден госсекретарем США Марко Рубио и министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном 13 января 2026 г. В феврале «для подготовки почвы» в Армении побывал вице-президент США Дж. Д. Вэнс.

Тем не менее, пока сохраняются определенные риски в реализации проекта. Южный Кавказ, по-прежнему, раздирают жестокие конфликты. Армения и Азербайджан до сих пор не подписали мирный договор. Эскалации напряженности на Ближнем Востоке в 2026 г. может дестабилизировать географическое окружение Ирана - от Азербайджана до Армении и Турции. А близость маршрута через Армению к Ирану и продемонстрированная Тегераном готовность наносить удары по инфраструктуре третьих стран, делает его весьма уязвимым. Вряд ли Иран, проявивший в войне с США большой запас прочности, будет мириться с тем, как его противник укрепляет свои стратегические позиции в регионе в ущерб иранским позициям.

Отмечу также, что прежде Южный Кавказ и ЦА были частью Советского Союза. После распада СССР в 1990-х годах страны, восстановившие независимость, открыли свои экономики для иностранных инвестиций. И Китай быстро стал в ЦА ведущим инвестором. Именно здесь он сформулировал свою глобальную стратегию под названием «Один пояс - один путь». В 2013 г. в Астане председатель КНР Си Цзиньпин объявил о начале ее реализации. Сегодня в рамках «Одного пояса - одного пути» Китай стремится расширить свое экономическое и политическое влияние, охватив им ЦА, Ближний Восток и Африку.

Страны ЦА стали одними из крупнейших получателей финансирования в рамках «Одного пояса - одного пути». Начиная с 2013 г., Центральная Евразия привлекла более 100 млрд долл. инвестиций, став наиболее важным направлением этой инициативы. Особо выделяется Казахстан, только в первой половине 2025 г. он привлек около 23 млрд долл., что более, чем в 3 раза больше суммы, полученной Таиландом (2-е место) Большинство проектов в регионе сосредоточено на инфраструктуре: железных дорогах, автомагистралях, трубопроводах, пограничных переходах и портах и направлены на подключение китайской промышленности не только к региональным ресурсам, но и через транспортные коридоры к рынкам Ближнего Востока, Европы и Африки. Так что США предстоит выдержать серьезное противодействие Китая.

Оценивая перспективы TRIPP, отмечу и то, что по итогам парламентских выборов партия Пашиняна, хотя и сохранила лидерство, утратила конституционное большинство. Это значит, что Пашиняну будет трудно выполнить ключевое требование Азербайджана об изменении конституции, от которого зависит начало реализации проекта. По армянскому законодательству для изменения конституции требуется 3/5 мандатов, то есть минимум 70 депутатов из 105, а сейчас у «Гражданского договора» Пашиняна 64 голоса.

Так что, хотя на бумаге TRIPP - хорошо продуманный план по обеспечению устойчивого присутствия Америки в регионе. Он требует относительно небольших финансовых вложений. Для его осуществления не нужно присутствие войск и он может принести значительные геополитические дивиденды. Но для его реализации потребуется преодолеть противодействие региональных сил, находящихся под влиянием России и Китая.