"Автоваз" расширил производственную линейку Lada Iskra, добавив универсал в новой комплектации "Драйв", информировали в пресс-службе автоконцерна.

"Автоваз" расширил производственную линейку Lada Iskra, добавив универсал в новой комплектации "Драйв", информировали в пресс-службе автоконцерна.

"Производственная гамма пополнилась универсалом в новой комплектации "Драйв". Теперь к покупке доступна Lada Iskra универсал с 1,6-литровым двигателем (106 л. с.) и 6-ступенчатой механической коробкой передач", - говорится в сообщении.

Прежде универсал Iskra с этим двигателем был доступен только с автоматической трансмиссией. Для повышения практичности комплектация также получила штампосварные диски.

Базовое оснащение автомобиля включает кондиционер, подушки безопасности, обогрев передних сидений, зеркал и форсунок омывателя, круиз-контроль, датчик дождя, мультимедийную систему Lada EnjoY Evo и телематику Lada Connect Start.

Стоимость версии "Драйв" стартует от 1,6 млн рублей. Начальная стоимость Lada Iskra в кузове седан - от 1,3 млн рублей.