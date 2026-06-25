Иранский кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
25 июня 2026 / 22:29
КОТИРОВКИ
USD
25/06
74.7738
EUR
25/06
85.1823
Новости часа
ЕС будет платить €3 млрд в год как проценты по кредиту для Киева Мерц: пришло время для переговоров по урегулированию на Украине
Москва
25 июня 2026 / 22:29
Котировки
USD
25/06
currency
74.7738
0.0000
EUR
25/06
currency
85.1823
0.0000
США начали выводить стратегические бомбардировщики из Великобритании
США начали выводить стратегические бомбардировщики из Великобритании
25 июня 2026 / 18:53
Иран показал всем, как выглядит конец гегемонии США. Мнение
Иран показал всем, как выглядит конец гегемонии США. Мнение
25 июня 2026 / 18:45
Политолог Шипилин: ультиматумом Минску Киев пытается поднять ставки
Политолог Шипилин: ультиматумом Минску Киев пытается поднять ставки
25 июня 2026 / 18:40
Не вижу оснований
отходить от
стамбульских
договоренностей
Владимир Путин
Все интервью
/ Дальнее зарубежье / Интеграция / Украина сегодня / Кризис на Украине
Интеграция
Фон дер Ляйен призвала активизировать военную интеграцию промышленности Украины и ЕС
Фон дер Ляйен призвала активизировать военную интеграцию промышленности Украины и ЕС Фон дер Ляйен призвала активизировать военную интеграцию промышленности Украины и ЕС

Военная интеграция промышленности Украины и Европейского союза уже началась, Германия производит беспилотные устройства для Киева, Дания скоро наладит производство топлива для ракет, которыми наносятся удары по России. Такое заявление сделала председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в ходе конференции по Украине в польском Гданьске, трансляцию выступления вела пресс-служба ЕК.

Военная интеграция промышленности Украины и Европейского союза уже началась, Германия производит беспилотные устройства для Киева, Дания скоро наладит производство топлива для ракет, которыми наносятся удары по России. Такое заявление сделала председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в ходе конференции по Украине в польском Гданьске, трансляцию выступления вела пресс-служба ЕК.

"Крайне важна глубокая интеграция военной индустрии Украины и ЕС. Разработанные на Украине беспилотники производятся в Германии, топливо для ракет "Фламинго" скоро будет производиться в Дании. Другими словами, необходимо объединить украинские инновации и европейские технологии и промышленность", - указала она. Фон дер Ляйен призвала не ждать присоединения Украины к сообществу.

Во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что государства ЕС и НАТО наращивают военные расходы и переводят гражданскую промышленность на военные нужды. "И НАТО, и Евросоюз увеличивают взносы в свою военную промышленность, переориентируют гражданское производство на военное, поскольку это делает автомобильный сектор ФРГ, например, в США то же самое наблюдается", - заявил российский министр. 

  • new_top
Также по теме:
25.06.2026 21:59
ЕС будет платить €3 млрд в год как проценты по кредиту для Киева
25.06.2026 21:17
Захарова: Зеленский - "повелитель европейских мух"
25.06.2026 18:30
Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили около 1,6 тыс. военных
25.06.2026 15:59
Российские силы ПВО нейтрализовали за сутки 762 дрона ВСУ
25.06.2026 13:15
Российские ВС ударили по местам хранения и запуска беспилотников ВСУ
24.06.2026 21:16
Мендель обвинила Зеленского в извлечении выгоды из конфликта на Украине
24.06.2026 19:45
Медведев отметил, что истечение полномочий Зеленского лишает его иммунитетов
24.06.2026 18:57
Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили более 1 455 военных
24.06.2026 17:45
ВС РФ ударили за сутки по центру беспилотных систем сил специальных операций ВСУ
24.06.2026 15:45
Российские силы ПВО за сутки нейтрализовали 584 беспилотника ВСУ
США начали выводить стратегические бомбардировщики из Великобритании
США начали выводить стратегические бомбардировщики из Великобритании
Иран показал всем, как выглядит конец гегемонии США. Мнение
Иран показал всем, как выглядит конец гегемонии США. Мнение
Политолог Шипилин: ультиматумом Минску Киев пытается поднять ставки
Политолог Шипилин: ультиматумом Минску Киев пытается поднять ставки
Не вижу оснований
отходить от
стамбульских
договоренностей
Владимир Путин
Все интервью
21:59
ЕС будет платить €3 млрд в год как проценты по кредиту для Киева
21:30
Мерц: пришло время для переговоров по урегулированию на Украине
21:17
Захарова: Зеленский - "повелитель европейских мух"
20:59
Госдолг Франции вырос до рекордного уровня
20:45
Аксенов поблагодарил жителей Крыма за сохранение единства
20:30
В Венесуэле заявили о приближении числа погибших при землетрясении к 200
20:14
Россия приняла решение закрыть генконсульство Румынии в Петербурге
19:59
Лукашенко заверил, что Белоруссия в любом случае будет с Россией
19:44
Науседа на пресс-конференции в Гданьске назвал Туска Дональдом Даком
19:33
Рубио заявил об отсутствии окончательных договоренностей в Анкоридже
Все новости
Актуально
Иранский кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО