Фон дер Ляйен призвала активизировать военную интеграцию промышленности Украины и ЕС

Военная интеграция промышленности Украины и Европейского союза уже началась, Германия производит беспилотные устройства для Киева, Дания скоро наладит производство топлива для ракет, которыми наносятся удары по России. Такое заявление сделала председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в ходе конференции по Украине в польском Гданьске, трансляцию выступления вела пресс-служба ЕК.

Военная интеграция промышленности Украины и Европейского союза уже началась, Германия производит беспилотные устройства для Киева, Дания скоро наладит производство топлива для ракет, которыми наносятся удары по России. Такое заявление сделала председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в ходе конференции по Украине в польском Гданьске, трансляцию выступления вела пресс-служба ЕК.

"Крайне важна глубокая интеграция военной индустрии Украины и ЕС. Разработанные на Украине беспилотники производятся в Германии, топливо для ракет "Фламинго" скоро будет производиться в Дании. Другими словами, необходимо объединить украинские инновации и европейские технологии и промышленность", - указала она. Фон дер Ляйен призвала не ждать присоединения Украины к сообществу.

Во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что государства ЕС и НАТО наращивают военные расходы и переводят гражданскую промышленность на военные нужды. "И НАТО, и Евросоюз увеличивают взносы в свою военную промышленность, переориентируют гражданское производство на военное, поскольку это делает автомобильный сектор ФРГ, например, в США то же самое наблюдается", - заявил российский министр.