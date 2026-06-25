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ЕС не в силах повлиять на курс юаня
Мнение китаиста Андрея Островского
ЕС не в силах повлиять на курс юаня ЕС не в силах повлиять на курс юаня

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц выступил за ужесточение политики ЕС в отношении Китая, чтобы Пекин укрепил курс юаня и тем самым снизил конкурентоспособность своих товаров на глобальном рынке. Об этом сообщает издание South China Morning Post.

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц выступил за ужесточение политики ЕС в отношении Китая, чтобы Пекин укрепил курс юаня и тем самым снизил конкурентоспособность своих товаров на глобальном рынке. Об этом сообщает издание South China Morning Post.

После саммита ЕС в Брюсселе он заявил, что юань недооценен примерно на 30%, хотя МВФ оценивает эту величину в 16%. По его словам, Китай «заливает» рынки своей продукцией, используя валютную политику для сохранения конкурентных преимуществ. В Евросоюзе считают, что слабый юань делает китайские товары дешевле для иностранных покупателей и стимулирует рост импорта из КНР.

В 80-х годах т.н. соглашение «Плаза», к которому под давлением США подключилась Япония, привело к повышению курса иены почти в два раза, что подкосило бурный экономический рост этой страны на предстоящие 20 лет.

Заместитель Главного редактора журнала «Проблемы Дальнего востока», главный научный сотрудник Института востоковедения РАН Андрей Островский отмечает, что «у ЕС нет рычагов для того, чтобы заставить Китай укрепить курс юаня. Хотя объем внешней торговли между странами достаточно высокий, но ЕС может давить на КНР только за счет поставок оборудования. Но без этого оборудования Китай может обойтись, то не принципиальные поставки.  Для Китая сейчас самое главное это нефть и нефтепродукты, ибо Китай на сегодняшний день уже сам производит достаточно большое количество необходимого оборудования».

По словам эксперта, «для того, чтобы Китай был уязвим в вопросе укрепления курса юаня, надо что бы весь мир занялся политикой по снижению или повышению курса юаня.  Сейчас курс примерно 7,1 юаня за доллар. Это вполне нормальный курс и не ясно, что ЕС получит, если юань будет, например не 7,1 за доллар, а 5 юаней за доллар.  Сейчас основная проблема ЕС такова, что надо просто развивать торговлю с Китаем потому, что в последнее время она начала сокращаться».          

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Не вижу оснований
отходить от
стамбульских
договоренностей
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