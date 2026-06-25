Правительство спишет порядка 50 млрд рублей долгов восьми регионам РФ

Правительство РФ сократит почти на 50 млрд рублей долговые обязательства перед федеральным бюджетом восьми регионов. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе заседания кабмина.

Правительство РФ сократит почти на 50 млрд рублей долговые обязательства перед федеральным бюджетом восьми регионов. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе заседания кабмина.

"Правительство ведет системную работу по реализации поставленных задач. Сегодня сократим почти на 50 млрд рублей обязательства перед федеральным бюджетом еще восьми регионов", - указал он.

По словам премьера, в их числе Волгоградская, Московская, Нижегородская, Новгородская, Новосибирская, Рязанская, Челябинская области, Удмуртия.

Средства пойдут на помощь в строительстве "социальных объектов, ремонте и возведении жилья, а также сети автодорог" в рамках инициированного президентом России Владимиром Путиным "снижения для российских субъектов долговой нагрузки, списания двух третей их задолженности по бюджетным кредитам", отметил Мишустин.

"Сэкономленные средства должны быть целевым образом направлены на поддержку инвестиций, прежде всего, в инфраструктурные проекты. Чтобы на местах без задержек продолжался капитальный ремонт ЖКХ, замены лифтов в многоквартирных домах, расселение аварийного жилья, обновление общественного транспорта", заключил он.