Суточные потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне специальной военной операции (СВО) составили около 1 585 военнослужащих. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.
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Безопасность
Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили около 1,6 тыс. военных
25 июня 2026 / 18:30
© Александр Река/ ТАСС
Суточные потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне специальной военной операции (СВО) составили около 1 585 военнослужащих. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.
Уточняется, что потери противника в зоне ответственности группировки войск "Север" составили более 290 военнослужащих, "Запад" - свыше 220, "Южная" - более 210, "Центр" - свыше 320, "Восток" - до 495, "Днепр" - до 50 военнослужащих.
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