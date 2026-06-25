Макрон выступил с утверждением о задержании шедшего из России танкера

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что военно-морские силы (ВМС) республики задержали недалеко от Сицилии танкер Deliver, якобы относящийся к так называемому теневому флоту России.

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что военно-морские силы (ВМС) республики задержали недалеко от Сицилии танкер Deliver, якобы относящийся к так называемому теневому флоту России.

"ВМС 23 июня перехватили танкер Deliver, когда он проходил вблизи Сицилии с нарушением морского права", - указал французский лидер в соцсети X.

Согласно данным Морской префектуры Средиземного моря, судно шло под флагом Камеруна из Приморска.

"После высадки на борт группы досмотра изучение документов подтвердило сомнения в законности используемого флага. Соответствующие сведения были переданы прокурору Марселя. В соответствии с международным правом судно было перенаправлено 23 июня и в настоящее время сопровождается силами ВМС Франции к месту якорной стоянки для продолжения проверок", - сообщили в ведомстве.

Отмечается, что Франция провела эту операцию во взаимодействии с Великобританией.