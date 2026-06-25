Иранский кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
25 июня 2026 / 22:30
КОТИРОВКИ
USD
25/06
74.7738
EUR
25/06
85.1823
Новости часа
ЕС будет платить €3 млрд в год как проценты по кредиту для Киева Мерц: пришло время для переговоров по урегулированию на Украине
Москва
25 июня 2026 / 22:30
Котировки
USD
25/06
currency
74.7738
0.0000
EUR
25/06
currency
85.1823
0.0000
США начали выводить стратегические бомбардировщики из Великобритании
США начали выводить стратегические бомбардировщики из Великобритании
25 июня 2026 / 18:53
Иран показал всем, как выглядит конец гегемонии США. Мнение
Иран показал всем, как выглядит конец гегемонии США. Мнение
25 июня 2026 / 18:45
Политолог Шипилин: ультиматумом Минску Киев пытается поднять ставки
Политолог Шипилин: ультиматумом Минску Киев пытается поднять ставки
25 июня 2026 / 18:40
Не вижу оснований
отходить от
стамбульских
договоренностей
Владимир Путин
Все интервью
/ Дальнее зарубежье / Безопасность / Происшествия / Подрывная деятельность против России
Безопасность
Макрон выступил с утверждением о задержании шедшего из России танкера
Макрон выступил с утверждением о задержании шедшего из России танкера Макрон выступил с утверждением о задержании шедшего из России танкера

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что военно-морские силы (ВМС) республики задержали недалеко от Сицилии танкер Deliver, якобы относящийся к так называемому теневому флоту России.

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что военно-морские силы (ВМС) республики задержали недалеко от Сицилии танкер Deliver, якобы относящийся к так называемому теневому флоту России.

"ВМС 23 июня перехватили танкер Deliver, когда он проходил вблизи Сицилии с нарушением морского права", - указал французский лидер в соцсети X.

Согласно данным Морской префектуры Средиземного моря, судно шло под флагом Камеруна из Приморска.

"После высадки на борт группы досмотра изучение документов подтвердило сомнения в законности используемого флага. Соответствующие сведения были переданы прокурору Марселя. В соответствии с международным правом судно было перенаправлено 23 июня и в настоящее время сопровождается силами ВМС Франции к месту якорной стоянки для продолжения проверок", - сообщили в ведомстве.

Отмечается, что Франция провела эту операцию во взаимодействии с Великобританией. 

  • new_top
Также по теме:
25.06.2026 16:15
Песков отметил, что Британия никогда не гнушалась пиратских методов
25.06.2026 14:15
Прокуратура Республики Корея повторно запросила смертную казнь для бывшего президента
25.06.2026 11:38
Число жертв атаки ВСУ на Воронеж 22 июня увеличилось до шести
23.06.2026 21:29
Власти Индии намерены спустить с Эвереста тело погибшего в 1996 году альпиниста
22.06.2026 20:45
В Воронеже жертвами удара ВСУ стали пять человек
22.06.2026 16:58
Жертвами взрыва на газоперерабатывающем заводе в Катаре стали 13 человек
22.06.2026 16:15
Супругу премьера Испании вызвали в суд для сдачи паспорта
19.06.2026 17:30
В России с начала лета на водоемах погибли 285 человек, включая 60 детей
19.06.2026 14:17
DM: в Британии курьер Amazon получил срок за сдачу экзаменов за студентов
19.06.2026 12:59
В Белоруссии рассказали о состоянии пострадавших под Брянском детей
США начали выводить стратегические бомбардировщики из Великобритании
США начали выводить стратегические бомбардировщики из Великобритании
Иран показал всем, как выглядит конец гегемонии США. Мнение
Иран показал всем, как выглядит конец гегемонии США. Мнение
Политолог Шипилин: ультиматумом Минску Киев пытается поднять ставки
Политолог Шипилин: ультиматумом Минску Киев пытается поднять ставки
Не вижу оснований
отходить от
стамбульских
договоренностей
Владимир Путин
Все интервью
21:59
ЕС будет платить €3 млрд в год как проценты по кредиту для Киева
21:30
Мерц: пришло время для переговоров по урегулированию на Украине
21:17
Захарова: Зеленский - "повелитель европейских мух"
20:59
Госдолг Франции вырос до рекордного уровня
20:45
Аксенов поблагодарил жителей Крыма за сохранение единства
20:30
В Венесуэле заявили о приближении числа погибших при землетрясении к 200
20:14
Россия приняла решение закрыть генконсульство Румынии в Петербурге
19:59
Лукашенко заверил, что Белоруссия в любом случае будет с Россией
19:44
Науседа на пресс-конференции в Гданьске назвал Туска Дональдом Даком
19:33
Рубио заявил об отсутствии окончательных договоренностей в Анкоридже
Все новости
Актуально
Иранский кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО