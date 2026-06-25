Кравцов заявил, что единый учебник по географии появится в школах в 2028 году

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что поэтапное введение единого государственного учебника по географии начнется с 1 сентября 2028 года.

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что поэтапное введение единого государственного учебника по географии начнется с 1 сентября 2028 года.

"В настоящее время идет разработка единого государственного учебника по географии. Сейчас этот учебник разрабатывается, и планируется, что с 1 сентября 2028 года уже по нему будут работать российские школы. До этого мы проведем подготовку", - отметил он в ходе пленарного заседания форума учителей географии и студентов профильных вузов.