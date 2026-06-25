Министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что поэтапное введение единого государственного учебника по географии начнется с 1 сентября 2028 года.
США начали выводить стратегические бомбардировщики из Великобритании
25 июня 2026 / 18:53
Иран показал всем, как выглядит конец гегемонии США. Мнение
25 июня 2026 / 18:45
Политолог Шипилин: ультиматумом Минску Киев пытается поднять ставки
25 июня 2026 / 18:40
Общество
Кравцов заявил, что единый учебник по географии появится в школах в 2028 году
25 июня 2026 / 18:59
© Владимир Смирнов/ ТАСС
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что поэтапное введение единого государственного учебника по географии начнется с 1 сентября 2028 года.
"В настоящее время идет разработка единого государственного учебника по географии. Сейчас этот учебник разрабатывается, и планируется, что с 1 сентября 2028 года уже по нему будут работать российские школы. До этого мы проведем подготовку", - отметил он в ходе пленарного заседания форума учителей географии и студентов профильных вузов.
Также по теме:
24.06.2026 16:17Миронов призвал ввести квоты для абитуриентов из приграничья
23.06.2026 16:30Президент поблагодарил всех, кто привел выпускников военных вузов к отличным результатам
22.06.2026 21:18В России появится единый цифровой ресурс для детских садов
22.06.2026 12:30Для не сдавших ЕГЭ выпускников предусмотрен дополнительный период
18.06.2026 14:15ЛДПР инициировала выплаты учителям за каждого стобалльника на ЕГЭ
17.06.2026 14:45Матвиенко считает правильным внедрение шахмат в школьную программу
17.06.2026 11:22Музаев заявил, что на ЕГЭ в 2026 году не было нерешаемых заданий
Актуально