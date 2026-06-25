Иранский кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
25 июня 2026 / 22:30
КОТИРОВКИ
USD
25/06
74.7738
EUR
25/06
85.1823
Новости часа
ЕС будет платить €3 млрд в год как проценты по кредиту для Киева Мерц: пришло время для переговоров по урегулированию на Украине
Москва
25 июня 2026 / 22:30
Котировки
USD
25/06
currency
74.7738
0.0000
EUR
25/06
currency
85.1823
0.0000
США начали выводить стратегические бомбардировщики из Великобритании
США начали выводить стратегические бомбардировщики из Великобритании
25 июня 2026 / 18:53
Иран показал всем, как выглядит конец гегемонии США. Мнение
Иран показал всем, как выглядит конец гегемонии США. Мнение
25 июня 2026 / 18:45
Политолог Шипилин: ультиматумом Минску Киев пытается поднять ставки
Политолог Шипилин: ультиматумом Минску Киев пытается поднять ставки
25 июня 2026 / 18:40
Не вижу оснований
отходить от
стамбульских
договоренностей
Владимир Путин
Все интервью
/ Россия / Общество / Образование / Политика и религия
Общество
Кравцов заявил, что единый учебник по географии появится в школах в 2028 году
Кравцов заявил, что единый учебник по географии появится в школах в 2028 году Кравцов заявил, что единый учебник по географии появится в школах в 2028 году

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что поэтапное введение единого государственного учебника по географии начнется с 1 сентября 2028 года.

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что поэтапное введение единого государственного учебника по географии начнется с 1 сентября 2028 года.

"В настоящее время идет разработка единого государственного учебника по географии. Сейчас этот учебник разрабатывается, и планируется, что с 1 сентября 2028 года уже по нему будут работать российские школы. До этого мы проведем подготовку", - отметил он в ходе пленарного заседания форума учителей географии и студентов профильных вузов. 

  • new_top
Также по теме:
24.06.2026 16:17
Миронов призвал ввести квоты для абитуриентов из приграничья
23.06.2026 16:30
Президент поблагодарил всех, кто привел выпускников военных вузов к отличным результатам
23.06.2026 10:19
В Госдуме предложили выплачивать родителям стобалльников ЕГЭ по 100 тыс. рублей
22.06.2026 21:18
В России появится единый цифровой ресурс для детских садов
22.06.2026 12:30
Для не сдавших ЕГЭ выпускников предусмотрен дополнительный период
18.06.2026 14:15
ЛДПР инициировала выплаты учителям за каждого стобалльника на ЕГЭ
18.06.2026 12:58
В Госдуме призвали установить ежегодную выплату семьям на сборы детей к школе
17.06.2026 17:46
Стало известно слово, вызвавшее наибольшие проблемы на ЕГЭ по русскому языку
17.06.2026 14:45
Матвиенко считает правильным внедрение шахмат в школьную программу
17.06.2026 11:22
Музаев заявил, что на ЕГЭ в 2026 году не было нерешаемых заданий
США начали выводить стратегические бомбардировщики из Великобритании
США начали выводить стратегические бомбардировщики из Великобритании
Иран показал всем, как выглядит конец гегемонии США. Мнение
Иран показал всем, как выглядит конец гегемонии США. Мнение
Политолог Шипилин: ультиматумом Минску Киев пытается поднять ставки
Политолог Шипилин: ультиматумом Минску Киев пытается поднять ставки
Не вижу оснований
отходить от
стамбульских
договоренностей
Владимир Путин
Все интервью
21:59
ЕС будет платить €3 млрд в год как проценты по кредиту для Киева
21:30
Мерц: пришло время для переговоров по урегулированию на Украине
21:17
Захарова: Зеленский - "повелитель европейских мух"
20:59
Госдолг Франции вырос до рекордного уровня
20:45
Аксенов поблагодарил жителей Крыма за сохранение единства
20:30
В Венесуэле заявили о приближении числа погибших при землетрясении к 200
20:14
Россия приняла решение закрыть генконсульство Румынии в Петербурге
19:59
Лукашенко заверил, что Белоруссия в любом случае будет с Россией
19:44
Науседа на пресс-конференции в Гданьске назвал Туска Дональдом Даком
19:33
Рубио заявил об отсутствии окончательных договоренностей в Анкоридже
Все новости
Актуально
Иранский кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО