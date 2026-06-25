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Ски-альпинизм включен в программу Олимпийских игр 2030 года
Ски-альпинизм включен в программу Олимпийских игр 2030 года Ски-альпинизм включен в программу Олимпийских игр 2030 года

Ски-альпинизм включен в программу Олимпийских игр 2030 года в качестве дополнительного вида спорта. Соответствующее решение было принято на сессии Международного олимпийского комитета.

Ски-альпинизм включен в программу Олимпийских игр 2030 года в качестве дополнительного вида спорта. Соответствующее решение было принято на сессии Международного олимпийского комитета.

Впервые олимпийские соревнования по ски-альпинизму были организованы в 2026 году в Италии. Было разыграно три комплекта наград: два в спринте и один в смешанной эстафете. Никита Филиппов завоевал серебро в спринте и стал единственным россиянином, взявшим медаль на той Олимпиаде.

Статус дополнительного вида говорит о том, что он добавлен в программу соревнований по предложению организаторов только на одни Олимпийские игры. Ожидается, что в 2030 году будет разыграно пять комплектов медалей. К указанным дисциплинам добавятся индивидуальные гонки. Игры 2030 года примет Франция. 

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договоренностей
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