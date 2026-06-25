Американский госсекретарь США Марко Рубио полагает, что президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп не достигли на встрече в Анкоридже окончательных договоренностей по урегулированию на Украине.
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Политика
Рубио заявил об отсутствии окончательных договоренностей в Анкоридже
25 июня 2026 / 19:33
© Fadel Senna/ Pool Photo via AP/ТАСС
Американский госсекретарь США Марко Рубио полагает, что президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп не достигли на встрече в Анкоридже окончательных договоренностей по урегулированию на Украине.
"Соглашения на Аляске не было. На Аляске было предложение. Если бы в Анкоридже было достигнуто соглашение, у нас бы завершилась война", - отметил Рубио при общении с журналистами в столице Бахрейна Манаме, которую он посещает с визитом.
"Я имею в виду, Россия хочет среди прочего, чтобы весь Донбасс был передан ей", - указал госсекретарь.
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