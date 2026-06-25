Рубио заявил об отсутствии окончательных договоренностей в Анкоридже

Американский госсекретарь США Марко Рубио полагает, что президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп не достигли на встрече в Анкоридже окончательных договоренностей по урегулированию на Украине.

Американский госсекретарь США Марко Рубио полагает, что президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп не достигли на встрече в Анкоридже окончательных договоренностей по урегулированию на Украине.

"Соглашения на Аляске не было. На Аляске было предложение. Если бы в Анкоридже было достигнуто соглашение, у нас бы завершилась война", - отметил Рубио при общении с журналистами в столице Бахрейна Манаме, которую он посещает с визитом.

"Я имею в виду, Россия хочет среди прочего, чтобы весь Донбасс был передан ей", - указал госсекретарь.