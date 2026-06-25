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Политика
Науседа на пресс-конференции в Гданьске назвал Туска Дональдом Даком
Науседа на пресс-конференции в Гданьске назвал Туска Дональдом Даком Науседа на пресс-конференции в Гданьске назвал Туска Дональдом Даком

Президент Литвы Гитанас Науседа оговорился и назвал премьер-министра Польши Дональда Туска Дональдом Даком в ходе пресс-конференции саммита стран восточного фланга НАТО.

Президент Литвы Гитанас Науседа оговорился и назвал премьер-министра Польши Дональда Туска Дональдом Даком в ходе пресс-конференции саммита стран восточного фланга НАТО.

"В первую очередь, я хочу искренне хочу поблагодарить премьер-министра Польши Дональда Дака, Туска", - сказал литовский лидер в начале своего выступления. Трансляция пресс-конференции велась в соцсетях канцелярии главы польского правительства.

Саммит стран восточного фланга НАТО (Польша, Латвия, Литва, Эстония, Швеция, Финляндия, Румыния) прошел по инициативе Туска на полях очередной конференции по восстановлению Украины, которая проходит в Гданьске с 25 по 26 июня. 

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