Президент Литвы Гитанас Науседа оговорился и назвал премьер-министра Польши Дональда Туска Дональдом Даком в ходе пресс-конференции саммита стран восточного фланга НАТО.
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Политика
Науседа на пресс-конференции в Гданьске назвал Туска Дональдом Даком
25 июня 2026 / 19:44
© AP Photo/ Omar Havana/ТАСС
Президент Литвы Гитанас Науседа оговорился и назвал премьер-министра Польши Дональда Туска Дональдом Даком в ходе пресс-конференции саммита стран восточного фланга НАТО.
"В первую очередь, я хочу искренне хочу поблагодарить премьер-министра Польши Дональда Дака, Туска", - сказал литовский лидер в начале своего выступления. Трансляция пресс-конференции велась в соцсетях канцелярии главы польского правительства.
Саммит стран восточного фланга НАТО (Польша, Латвия, Литва, Эстония, Швеция, Финляндия, Румыния) прошел по инициативе Туска на полях очередной конференции по восстановлению Украины, которая проходит в Гданьске с 25 по 26 июня.
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