Лукашенко заверил, что Белоруссия в любом случае будет с Россией

Белоруссия в любой ситуации будет с Россией. Уверенность в этом выразил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с губернатором Московской области Андреем Воробьевым.

Белоруссия в любой ситуации будет с Россией. Уверенность в этом выразил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с губернатором Московской области Андреем Воробьевым.

"В любой ситуации мы будем с Россией рядом", - подчеркнул глава белорусского государства.

"Мы этим очень дорожим, Александр Григорьевич", - указал Воробьев. "Иначе быть не может. Мы понимаем, что может быть, если Запад опять сюда влезет", - заявил Лукашенко.

Вместе с тем он отметил, что республике хватает своих земель и экономики, нужен "мир и только мир", но на честных условиях.

"Нам война не нужна. Нам и земель хватает, и экономики нашей хватает, и проблем хватает. Поэтому никакой конфронтации, не надо тут "пылить". Мир и только мир. Но с полной гарантией, что они не будут с нами играться и, как президент РФ Владимир Путин говорит, в очередной раз не смогут нас обмануть, поскольку обман России - это просто ударит по Беларуси. Мы на переднем крае нашего Отечества - мы это прекрасно понимаем", - сказал белорусский лидер.

"Украина сегодня разменная карта в большой игре", - добавил он.