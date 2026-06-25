Россия в качестве ответа приняла решение закрыть генконсульство Румынии в Санкт-Петербурге и выслать румынского генконсула. Соответствующее сообщение распространил МИД РФ по итогам вызова посла Румынии Кристиана Истрате в дипведомство.
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Политика
Россия приняла решение закрыть генконсульство Румынии в Петербурге
25 июня 2026 / 20:14
© Алена Новокшонова/ ТАСС
Россия в качестве ответа приняла решение закрыть генконсульство Румынии в Санкт-Петербурге и выслать румынского генконсула. Соответствующее сообщение распространил МИД РФ по итогам вызова посла Румынии Кристиана Истрате в дипведомство.
"В четверг, 25 июня, в МИД России был вызван посол Румынии в России Кристиан Истрате, которому была вручена нота министерства об объявлении persona non grata генерального консула Румынии в Санкт-Петербурге и предстоящем закрытии расположенного там консульского учреждения этой страны", - говорится в сообщении.
Как отмечается, эти меры послужили ответом на "необоснованный отзыв Бухарестом согласия на работу генерального консульства России в Констанце и объявление его руководителя persona non grata".
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