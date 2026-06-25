В Венесуэле заявили о приближении числа погибших при землетрясении к 200

Число жертв землетрясения в Венесуэле приближается к 200, свыше 1 000 человек пострадали. Об этом сообщил вице-президент партии "Мы можем" (входит в коалицию с правящей Единой социалистической партией) Вильян Родригес, предает ТАСС .

Число жертв землетрясения в Венесуэле приближается к 200, свыше 1 000 человек пострадали. Об этом сообщил вице-президент партии "Мы можем" (входит в коалицию с правящей Единой социалистической партией) Вильян Родригес, предает ТАСС.

"Пока еще рано говорить о точном числе погибших, которое уже приближается к 200, а число раненых составляет более 1 000", - указал он. Родригес сообщил, что "в Каракасе люди испытывали сильный страх и отчаяние из-за интенсивности и продолжительности землетрясения". "Это были минуты мучительного беспокойства для венесуэльского народа", - отметил он.

По словам политика, многие жители Каракаса оказывали пострадавшим помощь, количество обрушившихся зданий в восточных районах столицы и штата Ла-Гуайра оказалось значительным. Сведений о повреждениях нефтяных объектов или критически важной инфраструктуры в стране к настоящему времени не поступало, добавил он.

Землетрясение в Венесуэле произошло в среду вечером. С разницей около 40 секунд зафиксировали две серии подземных толчков магнитудой 7,2 и 7,5. Их эпицентры располагались в 10 км друг от друга в штате Яракуй. После землетрясения было отмечено около 30 афтершоков. Венесуэльские власти ввели режим чрезвычайного положения и объявили прибрежный штат Ла-Гуайра зоной бедствия.