Аксенов поблагодарил жителей Крыма за сохранение единства

Глава Крыма Сергей Аксенов выразил благодарность жителям региона за сохранение единства, как в 2014 году на фоне трудностей с электроснабжением и топливом. Об этом он заявил в своем видеообращении в " Максе ".

Глава Крыма Сергей Аксенов выразил благодарность жителям региона за сохранение единства, как в 2014 году на фоне трудностей с электроснабжением и топливом. Об этом он заявил в своем видеообращении в "Максе".

"Хочу поблагодарить за то, что вы относитесь друг к другу с уважением. За то, что вы сохранили то единство, которое нам помогло в 2014 году, и взаимное доверие. Не разрушаем его. Уверяю, что единственный выход из сегодняшнего положения - сохранить это взаимное доверие и двигаться вместе дальше вперед", - отметил он.

Некоторое время назад Аксенов сообщил, что в Крыму будут производиться временные отключения электричества в связи с оперативной обстановкой из-за повреждений объектов инфраструктуры со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Вместе с тем он заверил, что продовольственная безопасность в регионе полностью обеспечена.