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Аксенов поблагодарил жителей Крыма за сохранение единства
Аксенов поблагодарил жителей Крыма за сохранение единства Аксенов поблагодарил жителей Крыма за сохранение единства

Глава Крыма Сергей Аксенов выразил благодарность жителям региона за сохранение единства, как в 2014 году на фоне трудностей с электроснабжением и топливом. Об этом он заявил в своем видеообращении в "Максе".

Глава Крыма Сергей Аксенов выразил благодарность жителям региона за сохранение единства, как в 2014 году на фоне трудностей с электроснабжением и топливом. Об этом он заявил в своем видеообращении в "Максе".

"Хочу поблагодарить за то, что вы относитесь друг к другу с уважением. За то, что вы сохранили то единство, которое нам помогло в 2014 году, и взаимное доверие. Не разрушаем его. Уверяю, что единственный выход из сегодняшнего положения - сохранить это взаимное доверие и двигаться вместе дальше вперед", - отметил он.

Некоторое время назад Аксенов сообщил, что в Крыму будут производиться временные отключения электричества в связи с оперативной обстановкой из-за повреждений объектов инфраструктуры со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Вместе с тем он заверил, что продовольственная безопасность в регионе полностью обеспечена.

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Политолог Шипилин: ультиматумом Минску Киев пытается поднять ставки
Не вижу оснований
отходить от
стамбульских
договоренностей
Владимир Путин
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