Госдолг Франции вырос до рекордного уровня

Государственный долг Франции составил более €3,5 трлн, что является рекордным показателем. Соответствующие данные приводит Национальный институт статистики Insee.

Так, госдолг республики достиг €3,536 трлн, это составляет 117,5% ВВП. За один квартал госдолг вырос на €75,6 млрд.

Согласно данным газеты Le Monde, более 50 лет правительство, местные власти и система соцобеспечения ежегодно тратили больше, чем получали в виде доходов. Чтобы покрыть разницу, государству приходилось брать все больше займов, что привело к такому высокому показателю.

Отмечается, что этот долг растет быстрее, чем французская экономика. В 2026 году обслуживание долга обойдется Франции в €59 млрд, а в 2028 году - €77 млрд.

Закон о госбюджете Франции на 2026 год подразумевает сокращение расходов во всех сферах, за исключением обороны, где предполагается рост затрат на €6,7 млрд. В 2025 году дефицит бюджета составил 5,4% ВВП, что снизило доверие кредиторов к Франции. В связи с этим власти планировали добиться сокращения дефицита до уровня 4,7% в 2026 году, однако после принятых под давлением оппозиции поправок этот показатель прогнозируется на уровне 5%.