Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала Владимира Зеленского "повелителем европейских мух" после его заявления о том, что Киев сам решит, кто будет представлять Европу на потенциальных переговорах с Россией.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала Владимира Зеленского "повелителем европейских мух" после его заявления о том, что Киев сам решит, кто будет представлять Европу на потенциальных переговорах с Россией.

"Повелитель европейских мух", - отметила Захарова в ходе брифинга.

На саммите ЕС 18-19 июня страны сообщества не смогли согласовать ни кандидатуру переговорщика с РФ, ни содержание возможных переговоров. Провалив это обсуждение, они объявили, что время для переговоров не пришло и что ЕС никогда не будет посредником, а будет выступать исключительно на стороне Киева.

Некоторое время назад глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что условия для переговоров по украинскому урегулированию, которые Зеленский выдвигает Москве и европейским кураторам, нереалистичны и носят хамский характер.