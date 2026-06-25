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Политика
Мерц: пришло время для переговоров по урегулированию на Украине
Мерц: пришло время для переговоров по урегулированию на Украине Мерц: пришло время для переговоров по урегулированию на Украине

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц считает, что пришло время для проведения переговоров по урегулированию конфликта на Украине.

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц считает, что пришло время для проведения переговоров по урегулированию конфликта на Украине.

Выступая на открытии конференции по Украине в Гданьске, он отметил, что после саммита Группы семи (G7) в Эвиане "появилось новое чувство трансатлантического единства". "Пришло время вступить в переговоры, заморозить линию фронта и положить конец убийствам", - указал глава германского правительства. Такой сигнал, по его словам, адресован России.

Во вторник президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства заявил, что Москва готова к мирным переговорам с Киевом на базе договоренностей, достигнутых в Стамбуле. В марте 2022 года в Стамбуле прошли переговоры между Россией и Украиной. Достигнутые на них договоренности были сорваны по вине украинской стороны. 

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Политолог Шипилин: ультиматумом Минску Киев пытается поднять ставки
Не вижу оснований
отходить от
стамбульских
договоренностей
Владимир Путин
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21:59
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