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Экономика
ЕС будет платить €3 млрд в год как проценты по кредиту для Киева
ЕС будет платить €3 млрд в год как проценты по кредиту для Киева ЕС будет платить €3 млрд в год как проценты по кредиту для Киева

Европейский союз будет ежегодно платить €3 млрд из своего бюджета в виде процентов по кредиту в €90 млрд, привлеченному Еврокомиссией для финансирования войны на Украине в 2026-2027 годах. Об этом заявил еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис, выступая на инвестиционной конференции для Украины в Гданьске, трансляцию его выступления вела Еврокомиссия.

Европейский союз будет ежегодно платить €3 млрд из своего бюджета в виде процентов по кредиту в €90 млрд, привлеченному Еврокомиссией для финансирования войны на Украине в 2026-2027 годах. Об этом заявил еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис, выступая на инвестиционной конференции для Украины в Гданьске, трансляцию его выступления вела Еврокомиссия.

Домбровскис отметил, что "Евросоюзу предстоит платить из европейского бюджета €3 млрд в год в виде процентов по этому кредиту". По его словам, это якобы "цена, которую страны ЕС платят" за отказ экспроприировать замороженные активы России, чтобы финансировать Украину.

Еврокомиссар также обратил внимание, что Еврокомиссия не отказалась от идеи экспроприации российских активов и намерена вновь попытаться присвоить их под видом компенсации за финансирование Киева, если Украина не получит от РФ никаких "репараций". 

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Не вижу оснований
отходить от
стамбульских
договоренностей
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