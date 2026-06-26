Дания не будет выдавать ВНЖ украинцам мобилизационного возраста

Министерство иммиграции Дании объявило об ужесточении закона о получении вида на жительство для украинских граждан. Мужчины в возрасте от 23 до 60 лет, не освобожденные от военной службы, не смогут получить ВНЖ. Соответствующее сообщение размещено на сайте ведомства.

Министерство иммиграции Дании объявило об ужесточении закона о получении вида на жительство для украинских граждан. Мужчины в возрасте от 23 до 60 лет, не освобожденные от военной службы, не смогут получить ВНЖ. Соответствующее сообщение размещено на сайте ведомства.

"Именно поэтому мы сегодня вносим поправки в Специальный акт по Украине, так как наши правила проживания не предназначены для того, чтобы использоваться для уклонения от мобилизации на нужды обороны Украины", - следует из пресс-релиза.

В министерстве уточнили, что изменения не распространяются на выданные ранее ВНЖ.

В период с февраля 2022 года по январь 2026 года Дания приняла свыше 60 тыс. украинцев, 40 тыс. из них зарегистрированы в соответствии со специальным законом, предоставляющим временное жилье. Пребывание украинских беженцев в Дании регламентируется специальным законом, действие которого продлено до марта 2027 года.

С февраля 2022 года Копенгаген выделил порядка €9,5 млрд на военную поддержку Украины и около €959 млн на гражданские нужды.