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Дания не будет выдавать ВНЖ украинцам мобилизационного возраста
Дания не будет выдавать ВНЖ украинцам мобилизационного возраста Дания не будет выдавать ВНЖ украинцам мобилизационного возраста

Министерство иммиграции Дании объявило об ужесточении закона о получении вида на жительство для украинских граждан. Мужчины в возрасте от 23 до 60 лет, не освобожденные от военной службы, не смогут получить ВНЖ. Соответствующее сообщение размещено на сайте ведомства.

Министерство иммиграции Дании объявило об ужесточении закона о получении вида на жительство для украинских граждан. Мужчины в возрасте от 23 до 60 лет, не освобожденные от военной службы, не смогут получить ВНЖ. Соответствующее сообщение размещено на сайте ведомства.

"Именно поэтому мы сегодня вносим поправки в Специальный акт по Украине, так как наши правила проживания не предназначены для того, чтобы использоваться для уклонения от мобилизации на нужды обороны Украины", - следует из пресс-релиза.

В министерстве уточнили, что изменения не распространяются на выданные ранее ВНЖ.

В период с февраля 2022 года по январь 2026 года Дания приняла свыше 60 тыс. украинцев, 40 тыс. из них зарегистрированы в соответствии со специальным законом, предоставляющим временное жилье. Пребывание украинских беженцев в Дании регламентируется специальным законом, действие которого продлено до марта 2027 года.

С февраля 2022 года Копенгаген выделил порядка €9,5 млрд на военную поддержку Украины и около €959 млн на гражданские нужды.

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