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Число жертв землетрясении в Венесуэле увеличилось до 235
Число жертв землетрясении в Венесуэле увеличилось до 235 Число жертв землетрясении в Венесуэле увеличилось до 235

Число погибших при землетрясении в Венесуэле возросло до 235, еще более 4,3 тыс. пострадали. Об этом сообщил министр здравоохранения республики Карлос Альварадо в эфире государственного телеканала Venezolana de Televisión.

Число погибших при землетрясении в Венесуэле возросло до 235, еще более 4,3 тыс. пострадали. Об этом сообщил министр здравоохранения республики Карлос Альварадо в эфире государственного телеканала Venezolana de Televisión.

"К сожалению, мы приняли около 235 пациентов, которые поступили без признаков жизни или скончались в момент прибытия в наши медучреждения", - указал он.

Глава ведомства отметил, что оказана помощь более чем 4 300 раненым. "Некоторые из них с легкими травмами, но есть также пациенты в состоянии средней степени тяжести и тяжелораненые", - сказал он, уточнив, что многим потребовалось хирургическое вмешательство. 

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