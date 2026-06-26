Число погибших при землетрясении в Венесуэле возросло до 235, еще более 4,3 тыс. пострадали. Об этом сообщил министр здравоохранения республики Карлос Альварадо в эфире государственного телеканала Venezolana de Televisión.
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Общество
Число жертв землетрясении в Венесуэле увеличилось до 235
26 июня 2026 / 10:37
© Михаил Макеев/ ТАСС
Число погибших при землетрясении в Венесуэле возросло до 235, еще более 4,3 тыс. пострадали. Об этом сообщил министр здравоохранения республики Карлос Альварадо в эфире государственного телеканала Venezolana de Televisión.
"К сожалению, мы приняли около 235 пациентов, которые поступили без признаков жизни или скончались в момент прибытия в наши медучреждения", - указал он.
Глава ведомства отметил, что оказана помощь более чем 4 300 раненым. "Некоторые из них с легкими травмами, но есть также пациенты в состоянии средней степени тяжести и тяжелораненые", - сказал он, уточнив, что многим потребовалось хирургическое вмешательство.
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