Карл III не планирует переезжать в Букингемский дворец после реновации

Король Великобритании Карл III не будет переезжать в Букингемский дворец после реновации. Как заявила пресс-служба монарха, он продолжит использовать эту лондонскую резиденцию в рабочих целях, при этом сделает ее более открытой для публики.

Король Великобритании Карл III не будет переезжать в Букингемский дворец после реновации. Как заявила пресс-служба монарха, он продолжит использовать эту лондонскую резиденцию в рабочих целях, при этом сделает ее более открытой для публики.

"Его Величество сохраняет огромную привязанность к Букингемскому дворцу и испытывает глубокое уважение к его роли в королевской и общественной жизни. Дворец останется рабочим домом, но мы стремимся расширить доступ для публики с тем, чтобы максимизировать национальную выгоду от здания, финансируемого из госбюджета", - указал представитель Букингемского дворца.

Ремонтные работы в Букингемском дворце начались в 2017 году и должны быть закончены в течение 10 лет. Из-за реконструкции в период с декабря 2024 года по 2027 год приемы в резиденции были приостановлены, а все государственные мероприятия перенесены в Виндзорский замок, расположенный к западу от Лондона. Сам король живет в своей столичной резиденции Кларенс-хаус.

Опрос социологической компании YouGov, проведенный для газеты The Times в 2025 году, показал, что большинство британцев выступают против того, чтобы реновацию Букингемского дворца в Лондоне провели за счет средств налогоплательщиков. По данным исследования, в котором приняли участие 2,5 тыс. британцев, 56% опрошенных заявили, что правительство не должно финансировать ремонт 775-комнатной резиденции Карла III. Лишь 29% респондентов поддержали использование бюджетных средств на реновацию дворца, стоимость которой оценивается в £369 млн.

Букингемский дворец стал официальной лондонской резиденцией британских монархов в 1837 году после вступления на престол королевы Виктории. Здание было приобретено королевской семьей в 1761 году у баронета Чарльза Шеффилда. Дворец не раз перестраивали в течение XIX века и в начале XX века.