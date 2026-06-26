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Площадь лесных пожаров в Якутии превысила 2,5 тыс. га
Площадь лесных пожаров в Якутии превысила 2,5 тыс. га Площадь лесных пожаров в Якутии превысила 2,5 тыс. га

Лесные пожары действуют в Якутии на площади свыше 2,5 тыс. га. Об этом со ссылкой на пресс-службу государственного бюджетного учреждения республики "Якутская база авиационной охраны лесов" (ГБУ "Авиалесоохрана") сообщает ТАСС.

Лесные пожары действуют в Якутии на площади свыше 2,5 тыс. га. Об этом со ссылкой на пресс-службу государственного бюджетного учреждения республики "Якутская база авиационной охраны лесов" (ГБУ "Авиалесоохрана") сообщает ТАСС.

"На начало суток действуют 11 лесных пожаров на общей площади 2 529 га на территории Нерюнгринского, Мирнинского, Томпонского, Хангаласского и Ленского районов", - указали в пресс-службе, уточнив, что площадь пройденных огнем территорий за сутки увеличилась из-за ветровой нагрузки.

С начала суток выявлен и ликвидирован один лесной пожар на площади 0,1 га на территории Олекминского района. За сутки ликвидировано шесть лесных пожаров с общей площадью, пройденной огнем, 477,6 га.

Продолжаются работы по тушению семи лесных пожаров на общей площади порядка 1,4 тыс. га на территории Томпонского, Нерюнгринского, Ленского и Хангаласского районов. "В тушении задействованы 237 человек и 11 единиц техники", - говорится в сообщении.

Якутия - один из самых пожароопасных регионов РФ. С 8 мая там начался пожароопасный сезон. Совокупная площадь лесов в регионе составляет 256,1 млн га (83,4% территории). 

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