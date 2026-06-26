Президент Белоруссии Александр Лукашенко отметил, что качество войны изменится, если втянуть в нее Минск. На это глава государства обратил внимание при общении с губернатором Московской области Андреем Воробьевым.
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Безопасность
Лукашенко отметил, что с участием Белоруссии качество войны изменится
26 июня 2026 / 11:39
© Кирилл Зыков/ POOL/ ТАСС
Президент Белоруссии Александр Лукашенко отметил, что качество войны изменится, если втянуть в нее Минск. На это глава государства обратил внимание при общении с губернатором Московской области Андреем Воробьевым.
По словам Лукашенко, ранее он заявил представителям Владимира Зеленского: "Ребята, вы передайте своему президенту: если он думает, что можно так вот с нами разговаривать и еще втянуть нас в войну, то он должен понимать, что качество войны мгновенно изменится". Это будет "совсем другая война", указал белорусский лидер.
В Киеве понимают, что Минск нельзя втягивать в конфликт, добавил он.
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