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Безопасность
Лукашенко отметил, что с участием Белоруссии качество войны изменится
Лукашенко отметил, что с участием Белоруссии качество войны изменится Лукашенко отметил, что с участием Белоруссии качество войны изменится

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отметил, что качество войны изменится, если втянуть в нее Минск. На это глава государства обратил внимание при общении с губернатором Московской области Андреем Воробьевым.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отметил, что качество войны изменится, если втянуть в нее Минск. На это глава государства обратил внимание при общении с губернатором Московской области Андреем Воробьевым.

По словам Лукашенко, ранее он заявил представителям Владимира Зеленского: "Ребята, вы передайте своему президенту: если он думает, что можно так вот с нами разговаривать и еще втянуть нас в войну, то он должен понимать, что качество войны мгновенно изменится". Это будет "совсем другая война", указал белорусский лидер.

В Киеве понимают, что Минск нельзя втягивать в конфликт, добавил он.

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Не вижу оснований
отходить от
стамбульских
договоренностей
Владимир Путин
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