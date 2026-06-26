Российский рынок акций отметился снижением на открытии основной торговой сессии 26 июня, свидетельствуют данные Московской биржи. Курс юаня демонстрирует рост.
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Экономика
Российский рынок акций снижается на открытии торгов
26 июня 2026 / 11:59
© Анна Волик/ ТАСС
Российский рынок акций отметился снижением на открытии основной торговой сессии 26 июня, свидетельствуют данные Московской биржи. Курс юаня демонстрирует рост.
По состоянию на 10:00 мск, индексы Мосбиржи и РТС опускались на 1,27% и торговались на уровне 2 228,52 и 928,19 пункта соответственно. Курс юаня к рублю на открытии Мосбиржи рос на 7,9 копейки по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и находился на отметке в 11,248 рубля.
К 10:15 мск индекс Мосбиржи ускорил снижение и составлял 2 227,67 пункта (-1,31%), индекс РТС находился на уровне 927,82 пункта (-1,31%). Вместе с тем курс китайской валюты ускорил рост до 11,265 рубля (+9,55 копейки).
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