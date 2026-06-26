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Российский рынок акций снижается на открытии торгов
Российский рынок акций снижается на открытии торгов Российский рынок акций снижается на открытии торгов

Российский рынок акций отметился снижением на открытии основной торговой сессии 26 июня, свидетельствуют данные Московской биржи. Курс юаня демонстрирует рост.

Российский рынок акций отметился снижением на открытии основной торговой сессии 26 июня, свидетельствуют данные Московской биржи. Курс юаня демонстрирует рост.

По состоянию на 10:00 мск, индексы Мосбиржи и РТС опускались на 1,27% и торговались на уровне 2 228,52 и 928,19 пункта соответственно. Курс юаня к рублю на открытии Мосбиржи рос на 7,9 копейки по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и находился на отметке в 11,248 рубля.

К 10:15 мск индекс Мосбиржи ускорил снижение и составлял 2 227,67 пункта (-1,31%), индекс РТС находился на уровне 927,82 пункта (-1,31%). Вместе с тем курс китайской валюты ускорил рост до 11,265 рубля (+9,55 копейки).

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договоренностей
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