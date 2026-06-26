Гросси считает, что ООН утрачивает значимость, но знает как это исправить

ООН утрачивает свою значимость, а мир нуждается в организации, которая реально работает. Об этом заявил глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, который претендует на роль нового генсека ООН.

ООН утрачивает свою значимость, а мир нуждается в организации, которая реально работает. Об этом заявил глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, который претендует на роль нового генсека ООН.

"Нам нужна ООН, которая реально работает. Одна из главных опасностей заключается в том, что ООН продолжает скатываться к утрате значимости - превращаться в площадку для заявлений без реального вклада в решение международных проблем", - сказал он при общении с журналистами в Национальном пресс-клубе Японии.

Гросси отметил, что при нем МАГАТЭ показало, что "международные, многосторонние инструменты существуют и способны решать некоторые из наиболее острых" проблем. "Именно поэтому я выдвинул свою кандидатуру: убежден, что этот опыт можно экстраполировать на ООН в целом", - указал он.

Вместе с тем глава МАГАТЭ обратил внимание, что его работа свела его со всеми мировыми лидерами. "Я знаю их, они знают меня. Думаю, это хорошая основа для того, чтобы вместе выстраивать новое руководство и возобновить подлинную приверженность ООН, которая действительно будет присутствовать там, где нужно, и решать международные проблемы", - сказал он.

Ранее правительство Аргентины официально выдвинуло кандидатуру Гросси на пост генсека ООН. Выборы нового генсека запланированы на июль 2026 года. Полномочия действующего главы всемирной организации Антониу Гутерриша, занимающего эту должность с 2017 года, истекают 31 декабря.